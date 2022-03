Vittorio Feltri, l’annuncio della grave malattia nel messaggio per Fedez. Parole di incoraggiamento a non mollare e mostrare un animo coraggioso davanti al tumore. Parole scritte di proprio pugno dal direttore editoriale di Libero che hanno fatto il giro del web in poche ore e che oggi vanno incontro anche al commento della figlia.

Una vera e propria lettera indirizzata al rapper in un momento di vita decisamente molto delicato dopo la diagnosi del tumore al pancreas a cui ha fatto seguito l’intervento durato 6 ore presso il San Raffaele di Milano. E tra le righe rese dal direttore editoriale di Libero anche l’annuncio della grave malattia che lui stesso fronteggia da tempo.





“Caro Fedez ho letto dei tuoi problemi di salute, ne sono dispiaciuto e spero si risolvano presto. Sei un giovane di talento, hai una bella famiglia e comprendo il tuo stato d’animo di fronte alla malattia. Tutti siamo preoccupati della integrità del nostro corpo e tentiamo di tenerlo in forma per vivere sereni. Una volta mi hai intervistato con garbo per la televisione che dirigi, e ammetto di essermi divertito a rispondere alle tue domande”, ha scritto Feltri.

“Ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce, in fin dei conti la mia non è una malattia venerea. Caro Fedez uno come te non ha peli sulla lingua e ha il diritto di esprimere i suoi timori e le sue ambasce. Ti prego, non farti intimidire dal morbo col quale hai iniziato una battaglia che potrai vincere con l’aiuto di Sanculo”, poi l’appello: “Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu”.

Oggi quelle parole vanno incotnro anhe alle parole della figlia di Vittorio Feltri, Laura Adele, che scrive: “Siete in tanti a chiedermi di mio padre. Sta bene… e non perderà la sua grinta! Non riesco a parlarne, non riesco a rispondere a tutti i vostri messaggi. Lo faccio con questo post: ringrazio chi lo ha fatto con un dolce messaggio, un sorriso, un abbraccio”.

