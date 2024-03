La notizia bomba su Piero Barone de Il Volo. Nelle ultime settimane si è molto parlato del destino del famoso trio canoro. Dopo la lite in diretta alla radio tra Gianluca Ginoble e Piero Barone: “La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose” aveva detto il primo.

Il secondo, invece, aveva replicato: “Mi sono un po’ rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre… tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti”. Poi erano esplose voci e illazioni su una presunta separazione dovuta ad ambizioni e scelte di vita diverse tra i tre componenti de Il Volo. C’è voluta una puntata di “Viva Rai 2” e la smentita da parte dei diretti interessati per mettere a tacere il gossip. Gossip che ora riesplode sulla vita sentimentale di Piero.

No, la nuova fidanzata di Piero non è Elisabetta Gregoraci, ma lei

Nei giorni scorsi era uscita la notizia di una presunta liaison tra Piero Barone ed Elisabetta Gregoraci. Ora, però, il sito Blueshouse smentisce tale ipotesi e tira fuori un’altra indiscrezione. Innanzitutto ribadisce che Piero sarebbe intenzionato ad intraprendere la carriera da solista “tanto da aver preso delle lezioni individuali”. Poi fa il nome della presunta nuova fiamma del cantante.

Recentemente Piero Barone ha condiviso una sua foto mentre sorride con alle spalle una folla di fan che lo acclama. Tra i commenti è comparso quello di colei che farebbe battere il suo cuore. Stiamo parlando di Desiree Popper, volto noto che dopo aver partecipato a Uomini e Donne come tronista ha preso parte alla fortunata serie “Mare Fuori” dove interpreta Consuelo Gomes.

L’attrice ha commentato con alcuni cuoricini la foto di Piero, facendo scattare le supposizioni: è davvero lei la sua nuova fiamma? Chissà. Intanto sul suo conto sappiamo che ha avuto un passato difficile. Dopo aver perso la mamma quando aveva soltanto un anno è stata presto abbandonata anche dal padre. Nonostante tutto è riuscita a fare successo nel mondo della tv italiana. E ora spunta fuori il rumor sulla sua presunta relazione con Piero Barone de Il Volo che tra l’altro è di 6 anni più piccolo (30 lui, 36 lei, ndr). Sarà vero?

