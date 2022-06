“Benvenuto piccolino”. Fiocco azzurro per il vip italiano, papà per la prima volta a 48 anni

Pierluigi Pardo è uno dei giornalisti sportivi più conosciuti ed apprezzati. Da qualche anno è la voce di Dazn per la serie A e commenta le partite più importanti del massimo campionato di calcio. Della sua vita professionali si conosce tanto: prima a Sky, poi undici anni a Mediaset quindi l’approdo alla piattaforma tematica che detiene i diritti delle partite. Qualcosa in meno si conosce della sua vita privata. Tuttavia nelle ultime ore ha sconvolto la sua vita familiare e non ci potrebbe essere nulla di più felice ed emozionante.

Pierluigi Pardo è sempre stato molto riservato sulla propria vita sentimentale e privata. Del passato del giornalista resta certo l’allontanamento dalla prima moglie, imprenditrice nel settore della pasticceria oggi proprietaria di un laboratorio di torte. Pardo nel 2014 ha sposato Simona Galimberti. Nozze che nel giro di poco tempo, ovvero nel 2018, sono andate incontro a un inaspettato capolinea. I motivi potrebbero essere riferiti ai continui impegni lavorativi di lui.





Pierluigi Pardo papà è nato il figlio, la mamma è Lorenza Baroncelli

Qualche mese fa Pierluigi Pardo ha fatto comparire sul suo profilo Instagram una foto di una magliettina formato ‘junior’ con la scritta “work in progress”. Era il segnale evidente che la sua nuova compagna, il cui nome era top secret, stesse aspettando un bimbo e che lui da lì a poco tempo sarebbe diventato papà per la prima volta, dal momento che durante il primo matrimonio non ci sono stati figli.

Dopo quella foto postata sui social nessun altro commento da parte di Pierluigi Pardo. Ci ha pensato il settimanale Chi a confermare la notizia. Ancora non era stato svelato, però, il nome della futura mamma. Nelle ultime ore è stato Pierluigi Pardo a far sapere a tutti che suo figlio era nato. Anche in questo caso ha sfruttato i social per comunicare il lieto evento. Nella foto si vede la mamma che teneramente abbraccia il piccolo: la donna si chiama Lorenza Baroncelli. “Eccomi qui”, scrive il giornalista, 48 anni, a corredo della foto.

Pierluigi Pardo, romano, classe 1974, è l’ex volto storico della trasmissione sportiva Tiki Taka in onda su Italia Uno. Attualmente il giornalista lavora come telecronista di DAZN per le stagioni che vanno dal 2021 al 2024. Proprio in queste settimane ha preso il via su DAZN il suo nuovo programma di approfondimento del lunedì sera Supertele – Leggero come un pallone. Una svolta professionale dopo le tensioni con Mediaset che hanno seguito la separazione professionale.