“Arriva un figlio”. Momento d’oro per il volto della tv e la nuova compagna: è un maschietto

Fiocco azzurro per il giornalista e commentatore sportivo. Diventerà papà per la prima volta il 48enne. Una foto trapelata dal profilo Instagram del diretto interessato di una magliettina formato ‘junior’ con una didascalia che recita “work in progress” diventa l’indizio lasciato lungo la ‘pista’. Ecco di chi stiamo parlando.

Resta ancora un segreto l’identità della futura mamma, ma il nome del papà è chiaro ed è quello di Pierluigi Pardo, 48 anni, ex conduttore della trasmissione Tiki Taka. Dopo la foto di una magliettina a confermare la notizia del lieto evento ci ha pensato anche il settimanale Chi.





Pierluigi Pardo non ha ancora commentato il lieto evento, ma la notizia che rende felici i fan è giù sulla bocca di tutti. Una gioia infinita da condividere insieme alla nuova misteriosa compagna del giornalista ma sul sesso del bebè nessun dubbio: sarà un maschietto.

Pierluigi Pardo è sempre stato molto riservato sulla propria vita sentimentale e privata. Del passato del giornalista resta certo l’allontanamento dalla prima moglie, imprenditrice nel settore della pasticceria oggi proprietaria di un laboratorio di torte.

In questo caso il nome esiste. Pierluigi Pardo ha proferito il fatidico ‘si’ nel 2014 insieme a Simona Galimberti. Nozze che nel giro di poco tempo, ovvero nel 2018, sono andate incontro a un inaspettato capolinea. I motivi potrebbero essere riferiti ai continui impegni lavorativi di lui.

Un’assenza che pare che l’ex moglie Simona non abbia retto portando inevitabilmente a una rottura. L’ex coppia non ha dato alla luce alcun figlio, ragion per cui Pierluigi Pardo riuscirà a diventare papà solo tra qualche tempo insieme alla nuova compagna la cui identità resta ancora celata. Per nome del bebè e data della nascita tutto sembra ancora tacere.

