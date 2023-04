“Lo ha promesso a suo padre in ospedale”. Pier Silvio Berlusconi, la decisione è definitiva: c’entra Silvia Toffanin

Spesso, in questi anni, sono venute fuori alcune indiscrezioni riguardo un possibile matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. I due hanno una relazione dal lontano 2001 ed hanno avuto insieme due figli: Sofia Valentina Berlusconi e Lorenzo Mattia Berlusconi. Nonostante svariate volte sia venuta fuori questa notizia, non è mai stata susseguita dai fatti, per cui i due non sono mai ufficialmente convolati a nozze.

Riguardo proprio il tema del matrimonio, Silvia Toffanin si è sempre dimostrata propensa all’idea. Più volte ha dichiarato che non esiterebbe a dire sì se il compagno Pier Silvio Berlusconi dovesse inginocchiarsi per chiederle la mano. Nonostante questo però la conduttrice veneta ha sempre precisato che, a prescindere dal matrimonio, la loro relazione, ormai nata più di vent’anni fa, è decisamente solida. Riassumendo, sarebbe contentissima di sposarsi, ma se questo non dovesse accadere non ci sarebbe alcun dramma.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vicini alle nozze

Nelle ultime ore però il magazine Diva e Donna ha rivelato che questa volta il matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si potrebbe realizzare concretamente. Questo in seguito ad una promessa che l’imprenditore italiano avrebbe fatto, in ospedale, a suo padre Silvio Berlusconi. Ricordiamo infatti che quest’ultimo sta passando un periodo decisamente difficile dal punto di vista fisico. Infatti, diversi giorni fa, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per una leucemia mielomonocitica.

Diva e Donne ha affermato: “L’ha promesso a papà Silvio“, riferendosi alle parole che probabilmente Pier Silvio ha detto a suo padre. In questo momento così complicato della sua vita, l’imprenditore 53enne si sarebbe deciso finalmente a sposare la donna che è al suo fianco da tantissimo tempo e che gli ha regalato due splendidi figli. Gossip e TV dichiara al riguardo: “È vero che spesso nelle situazioni emotivamente più complesse, vengono partorite scelte importanti“.

Anche da un punto di vista professionale Silvia Toffanin sta ricevendo belle soddisfazioni. Difatti Verissimo sta continuando ad ottenere degli ottimi risultati, nonostante adesso vada in onda non più solo di sabato pomeriggio ma anche di domenica, con un doppio appuntamento settimanale.