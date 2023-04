L’embargo dei concorrenti del GF Vip continua a fare scalpore. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata particolarmente chiacchierata. Fin dalle prime battute il caso di bullismo su Marco Bellavia e la conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini. Per lo stesso motivo altri tre vipponi erano finiti al televoto che aveva decretato l’uscita di scena di Giovanni Ciacci. La prima polemica era nata per la presenza in studio di Ginevra Lamborghini.

Nonostante la squalifica la sorella di Elettra è sempre stata in studio e, anzi, è stata anche ospite speciale all’interno della casa. Cosa che nelle precedenti edizioni sarebbe stata impossibile, visto che i concorrenti squalificati sono sempre stati bannati dal GF Vip. Il cambio di rotta è arrivato a poco meno di un mese dalla finale del GF Vip 7, quando c’è stato l’intervento di Pier Silvio Berlusconi. Agli inizi di marzo l’ad di Mediaset ha deciso di fare pulizia: ha cancellato la replica della puntata in diretta da La7 e sul sito ufficiale di Mediaset Infinity. Due le squalifiche prima della finale, quella di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

GF Vip 7, Milena Miconi ospite di Verissimo

I due vipponi sono stati bannati dal programma e non sono stati ospiti delle puntate in diretta del GF Vip. Il cambio di gestione è arrivato anche all’Isola dei Famosi, al via il prossimo 17 aprile. Secondo alcuni siti Pier Silvio Berlusconi avrebbe rimosso alcuni naufraghi ritenuti troppo trash. Da notare anche l’assenza dei concorrenti del GF Vip 7 da Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, compagna di Berlusconi.

Ora, però, c’è una novità proprio sulla trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Stando a quanto riporta TvBlog, Milena Miconi nel fine settimana arriverà come ospite nel salotto di Verissimo. Dopo alcune settimane di stop, una delle protagoniste del reality show arriverà a Verissimo. Ovviamente qualcuno ha fatto notare che l’ospite scelta non ha mai avuto pesanti liti nella casa ed è sempre stata molto educata e rispettosa di tutti gli altri concorrenti. Un comportamento che alla luce di questa ospitata l’ha sicueramenete premiata.

“Vorrei ringraziarvi uno per uno per tutto l’affetto che ricevo da quando sono uscita dalla casa del GF Vip. È stata una esperienza difficile ma unica. Ho cercato di rimanere fedele ai miei valori e a tutto quello in cui credo. Sapere di essere entrata in punta di piedi nelle vostre case e nel vostro cuore mi riempie di gioia. Grazie grazie grazie e ancora grazie, vi voglio bene”, le parole di Milena Miconi nel suo post Instagram.