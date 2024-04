“Ma cosa fa?”. Pier Silvio Berlusconi, la gaffe sulla moglie. Scrive tutto suo social, ma c’è qualcosa che non torna. Andiamo con ordine. Solo qualche giorno fa, precisamente domenica sera, al termine della puntata di Verissimo, Silvia Toffanin si è presa qualche istante per fare degli auguri molto speciali. Chiaramente parliamo del suo compagno, per chi non lo sapesse infatti, i due non sono ancora sposati.

La donna, usando qualche secondo di televisione, ha guardato in camera e ha mandato un messaggio meraviglioso a Pier Silvio. Dopo una puntata molto intensa, in cui è stata ospite l’attrice di Terra Amara, Serpil Tamur. Ma anche la sempre simpatica e temibile Alessandra Celentano, Annalisa Minetti che ha fato sapere: “Potrei tornare a vedere grazie al microchip” e tanti altri, la Toffanin ha fatto questo videomessaggio per casa. Lei e Pier Silvio hanno due hanno due splendidi figli e proprio ieri era il compleanno.





A questo punto Silvia Toffanin ha detto guardando la telecamera: “Eccoci qui, siamo giunti alla fine di questa puntata di Verissimo. Prima di salutarci ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio, da parte mia e dei nostri cuccioli Lorenzo e Sofia. Auguri”. Ovviamente, dopo qualche istante, sulla pagina Instagram di Verissimo, è comparso il video con una meravigliosa dedica da parte di Silvia Toffanin: “Buon compleanno Pier Silvio, ti amiamo tanto! Silvia, Lorenzo e Sofia”.

Chiaramente non poteva mancare la risposta di Pier Silvio che ha utilizzato però un canale non proprio consueto, almeno per lui: “Grazie a tutti per gli auguri. Pier Silvio”. L’amministrato delegato di Mediaset infatti, ha voluto ringraziare tutti per gli auguri, utilizzando il profilo Instagram di Verissimo. E chiaramente anche in questo caso: apriti cielo sui social!

In molti infatti hanno dedotto che l’uomo abbia chiesto alla moglie (che avrà l’accesso ai social del programma), di ringraziare tutti a suo nome. C’è invece chi pensa che l’uomo si sia sbagliato a rivelare che dietro ai social di Verissimo ci sia anche lui e che in realtà ha accesso a tutti i social della moglie. Insomma, come se uno delle persone più influenti di questo paese non avesse altro da fare. Ma figuriamoci.

