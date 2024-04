“Devo dire una cosa a Pier Silvio”. Verissimo, la sorpresa di Silvia Toffanin. La famosa e bellissima conduttrice Mediaset attende la fine del suo programma domenicale per guardare dritta in camera e usare la tv per fare un annuncio privatissimo. Che poi ‘privato’, per due volti noti come loro fa quasi sorridere, visto che sono spesso e volentieri sulla copertina delle riviste patinate di tutta Italia. In ogni caso, Silvia Toffanin ha fatto un annuncio proprio per il suo Pier Silvio Berlusconi, utilizzando un pezzettino del suo programma per dire una cosa direttamente in camera.

>> “Ho tentato il suicidio”. Verissimo, il racconto choc della concorrente dell’Isola dei Famosi: “Lanciata sotto un camion”

Dopo una puntata pazzesca, in cui è stata ospite l’attrice di Terra Amara, Serpil Tamur. Ma anche la sempre simpatica e temibile Alessandra Celentano, che si è raccontata senza filtri dentro e fuori la sua professione e che ha ricordato anche la mamma deceduta. Ma anche il toccante augurio di guarigione per Annalisa Minetti che ha fato sapere: “Potrei tornare a vedere grazie al microchip”.





“Devo dire una cosa a Pier Silvio”. Verissimo, la sorpresa di Silvia Toffanin

Dopo tutto questo quindi, Silvia Toffanin, un attimo prima di chiudere la puntata, ha voluto ritagliarsi un istante per sé per dire una cosa al compagno di una vita. Come si sa infatti, la conduttrice di Verissimo è sposata da anni con il figlio di Silvio Berlusconi, attuale direttore supremo di Mediaset. I due hanno due splendidi figli e proprio ieri era il compleanno. A questo punto Silvia Toffanin ha detto guardando la telecamera: “Eccoci qui, siamo giunti alla fine di questa puntata di Verissimo”.

E ancora: “Prima di salutarci ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio, da parte mia e dei nostri cuccioli Lorenzo e Sofia. Auguri”. Ovviamente, dopo qualche istante, sulla pagina Instagram di Verissimo, è comparso il video con una meravigliosa dedica da parte di Silvia Toffanin: “Buon compleanno Pier Silvio, ti amiamo tanto! Silvia, Lorenzo e Sofia”.

Non è la prima volta che la Toffanin utilizza la tv per lanciare dei messaggi meravigliosi e toccanti. Una volta ad esempio ha voluto fare gli auguri in diretta ai suoi figli Lorenzo e Sofia, ma anche ricordare la sua mamma che non c’è più. E adesso anche per gli auguri per Pier Silvio.

Leggi anche: “Silvia, sono incinta”. Verissimo, il lieto annuncio della bellissima vip in studio