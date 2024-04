L’intervista choc della naufraga a Verissimo. Da pochi giorni si è scoperto il cast ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che partirà lunedì 8 aprile. Il reality sarà condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria che sostituisce Ilary Blasi. Al suo fianco gli opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese, inviata sarà Elenoire Casalegno.

Intanto c’è già il primo giallo che riguarda un concorrente: “Improvvisamente è sparito, allora io che ho fatto? Gli ho scritto – ha fatto sapere Gabriele Parpiglia – Ha visualizzato solamente. In questo caso sono due gli elementi: entrerà a gioco in corso, quindi là è sotto contratto e non lo può dire. Oppure è saltato il contratto per chissà quale motivo”. Si tratta dell’attore Francesco Benigno che entrerà nella seconda puntata.

Leggi anche: “Si è lasciata prima di volare in Honduras”. La protagonista dell’Isola dei Famosi è di nuovo single





Selen e il racconto choc a Verissimo: “Ho tentato il suicidio”

Fa molto discutere in queste ore il racconto choc di Selen a Verissimo: “Ho toccato il fondo da giovane. Non è che volessi fare una determinata cosa, ma il cervello in certe situazioni va in blackout. Ero giovane, avevo solo 18 anni. Ho tentato di togliermi la vita, mi sono lanciata sotto ad un camion, sono stata presa per una ciocca di capelli, mi hanno tirato indietro e sbattuta contro la rete di una casa, era un recinto. Mi ha tirato il mio fidanzatino, mi teneva stretta. Ogni volta che passava una macchina cercavo di lanciarmi sotto. Non potevo scegliere, non volevo scegliere”.

“Come ne sono uscita da questo tunnel? Mi hanno ricoverata – dice ancora Selen, al secolo Luce Caponegro – Però sono uscita e non ho parlato con nessuno per un mese, avevo smesso di parlare. Poi con il tempo ho ritrovato la voglia di vivere. Andare libera per la natura mi ha aiutato molto. Mi procacciavo il cibo che la terra mi offriva, le mele, le pere, le castagne. Lì io ho ricominciato a vivere”.

“Tra questa fase e il presente c’è stato il percorso di Selen, che è durato circa nove anni – racconta – Dopo c’è stato il voto di castità. Sai, uno va da un estremo all’altro, ma dovremmo cercare un equilibrio. Però specifico che ho fatto anche film normali, delle commedie. Ho fatto anche molta televisione e teatro, non solo quei film che molti ricordano. Essere accettata per quella che sono e non per l’attrice che ero è stato lungo. Anche quando ho aperto il mio centro benessere c’è stato chi ha parlato, ci sono stati dei pregiudizi. Ho desiderato così tanto una vita normale e adesso ce l’ho”.

“È successo appena lasciati”. Sonia Bruganelli e le “amiche” di Paolo Bonolis: c’è rimasta malissimo