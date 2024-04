Perla Vatiero è cambiata, i fan la fanno nera. La vincitrice, a sorpresa, del Grande Fratello fa ancora parlare di sé. Pochi giorni fa è stata colpita da un lutto familiare, ha perso la zia alla quale era molto legata: “Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché purtroppo la vita è un soffio. Fai buon viaggio zia, ti amo tanto” ha scritto sui social dopo un periodo di silenzio.

Non ha commentato, invece, le polemiche e gli attacchi per alcuni post in cui promuove marchi, servizi o addirittura siti non proprio sicuri. Perla Vatiero è stata accusata di fare pubblicità senza esporre il marchio “ADV” e pure il presidente del Codacons ha annunciato di volerci vedere chiaro. Ora, però, c’è una nuova discussione che riguarda una precisa scelta, recentissima, dell’ex gieffina.

Perla Vatiero, il ritocco alle labbra scatena un putiferio

Negli ultimi post sui social Perla Vatiero è apparsa diversa dal solito. Le sue labbra sono visibilmente aumentate di volume e secondo alcuni si tratterebbe di filler. Parliamo di una sostanza iniettabile sotto pelle per correggere imperfezioni oppure, come in questo caso, per volumizzare labbra e zigomi. Liberissima di farlo, per carità, la molti hanno notato un dettaglio non trascurabile.

Perla in passato aveva più volte preso di mira Greta Rossetti, la tentatrice per la quale il suo fidanzato Mirko Brunetti aveva perso la testa, proprio per le sue “labbra a canotto”. Insomma coerenza portami via. D’altra parta era stata la stessa Perla nella Casa a rivelare di voler sottoporsi a questo tipo di trattamento.

Hanno già iniziato a rompere i coglioni quando perla non è mai stata "naturale" perché il filler lo aveva già a TI e lo ha semplicemente rifatto perché ha sempre detto che si vedeva bene con le labbra più rimpolpate pic.twitter.com/dldhC2JdF4 — lollypop ☀️🌴 (@Unadolcestronza) April 26, 2024

Sui social tanti, in particolare i fan di Greta, la stanno prendendo di mira dandole dell’ipocrita. C’è, però, anche chi la difende: “Hanno già iniziato a rompere i co***oni quando perla non è mai stata “naturale” perché il filler lo aveva già a TI e lo ha semplicemente rifatto perché ha sempre detto che si vedeva bene con le labbra più rimpolpate”. E voi, la preferivate ‘al naturale’ o no?

