Marta Fascina torna a farsi vedere, il particolare sulla sua mano che notano tutti. L’ultima compagna di Silvio Berlusconi, dopo un lungo periodo di lutto e di assenza in parlamento, torna al suo lavoro. La donna infatti è una parlamentare della Repubblica e ultimamente non si è fatta vedere molto. La sua ultima apparizione pubblica risale a circa due mesi fa. Prima di allora e anche dopo, fino a questo momento, la donna è restata nel privato, ancora probabilmente in lutto per il Cavaliere.

Stavolta però la sua presenza era necessaria visto che si votava la sfiducia contro Matteo Salvini e Daniela Santanchè. Non tutti si aspettavano di vedere Marta Fascina a Montecitorio eppure durante l’ora di pranzo ecco che fa il suo ingresso. Ad accompagnarla c’è Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti. E chiaramente molti fanno caso ad alcuni dettagli che indossa.





Marta Fascina torna a farsi vedere, il particolare sulla sua mano

Ovviamente salta all’occhio la doppia fede che porta al dito: la sua e quella di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso. Ma non è finita, perché la donna indossa anche il diamante a forma di cuore che le aveva regalato proprio il Cavaliere per il famoso “matrimonio simbolico” di Villa Gernetto. All’epoca non si parlò d’altro visto che di fatto non era un’unione civile, ma solo di intenti. Tanti hanno poi fatto caso ai capelli: non più chignon.

Stavolta i suoi famosi capelli biondo platino erano sciolti e mossi. Addosso la Fascina portava un elegante tailleur gessato blu. Sembra evidente quindi, se i segnali sono importanti, che ha abbandonato il nero dopo un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, quindi il periodo di lutto sembra ormai terminato per lei. Ai piedi scarpe basse e moltissimi hanno notato forse il pezzo forte: una cover del cellulare con il volto proprio del suo ex compagno.

La deputata di Forza Italia Marta #Fascina torna in aula a Montecitorio dopo una lunga assenza #cosedicentrodestra pic.twitter.com/23DnzeSNJz — Francesca Martelli (@FraHammers) April 3, 2024

La donna nei giorni scorsi aveva fatto notizia dopo aver contribuito alle casse del partito di Forza Italia: “I 40 mila euro versati a Forza Italia? Faccio come ha sempre fatto il presidente Berlusconi…”, spiega all’Adnkronos Fascina, che annuncia di voler contribuire alle casse del partito come era solito fare il suo fondatore, entrando di fatto a far parte dell’elenco dei ‘finanziatori azzurri’.

