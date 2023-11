A quasi cinque mesi dalla sua scomparsa, Marta Fascina ha voluto raccontare le ultime parole di Silvio Berlusconi prima di morire. L’ex presidente del Consiglio si è spento per sempre all’ospedale San Raffaele di Milano il 12 giugno scorso, causando un dolore immenso a lei e a tutta la famiglia dell’uomo, nonché a tutti coloro che lo hanno supportato sia nel mondo della politica che nel calcio. Ora la parlamentare di Forza Italia ha avuto la forza di parlare, dopo mesi difficilissimi.

Ha ammesso di non aver ancora superato del tutto la perdita del suo compagno, ma Marta Fascina ha certamente fatto un passo in avanti. La donna ha rivelato quali sono state le ultime parole di Silvio Berlusconi prima di morire, ma ha sfruttato l’occasione anche per lodarlo pubblicamente: “Il mondo intero ha perso un uomo straordinario, un grande statista, il capo di governo italiano più longevo nonché leader di G7 e G8, il fondatore del centrodestra, colui che ha impedito nel 1994 ai comunisti di arrivare al potere”.

Marta Fascina rivela le ultime parole di Silvio Berlusconi prima di morire

Una perdita devastante anche per Marta Fascina, la quale ha dovuto dire addio ad una figura fondamentale nella sua vita. A breve vi diremo tutto sulle ultime parole dette da Silvio Berlusconi prima di morire, ma nella sua intervista rilasciata al Corriere della Sera si è soffermata anche sulla sua sofferenza: “Ho perso colui che mi ha regalato incondizionatamente e quotidianamente gioia e amore. Lui preparava la sua candidatura per le Europee, in tutte le circoscrizioni; sentiva e riceveva dirigenti di partito, alleati, amici di una vita”.

Oltre ad aver confermato di non essere in grado ancora di andare avanti del tutto, ha poi svelato cosa le ha detto il Cavaliere prima di perdere la vita: “Mi ha detto ‘ti amo’ e mi ha ribadito quanto fossimo indispensabili l’uno per l’altra. Mentre nell’ultimo istante, il più terribile, quello che ho stampato nella mente e nel cuore, mi ha stretto forte la mano“. Un momento molto commovente per lei, che le ha procurato ovviamente anche tanta tristezza.

Sulla richiesta del fratello di Berlusconi, Paolo, di tornare a lavorare in Parlamento, Marta ha affermato: “Paolo mi vuole un gran bene e le sue parole denotavano solo una sincera preoccupazione per il mio stato d’animo. So bene che grava su di me una grande responsabilità nei confronti degli italiani che mi hanno votata. Tornerò presto alla Camera per onorare il mandato ricevuto”.