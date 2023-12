Marta Fascina e la notizia del documentario su Silvio Berlusconi. La morte del Cavaliere è stato un evento di portata nazionale non solo per i trascorsi politici, ma in generale per la sua vita sempre al centro dei riflettori. Dal punto di vista sentimentale l’ex leader di Forza Italia ha avuto due matrimoni con Elvira Dall’Oglio e con Veronica Lario, entrambi finiti con un divorzio.

Ci sono state poi diverse relazioni, ad esempio quella con Francesca Pascale. L’ultima compagna di vita di Silvio Berlusconi è stata, però, la deputata calabrese Marta Fascina. La morte del fondatore dell’ex Presidente del Consiglio ha portato la donna in uno stato di profondo dolore e molti amici hanno temuto per la sua salute. Adesso esce la notizia di un docufilm sulla loro storia d’amore.

Leggi anche: “Che fine ha fatto?”. Marta Fascina, voci sulla compagna di Berlusconi: “Cosa si sa di lei”





Il docufilm sulla storia tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Nelle ultime ore il sito de “L’Espresso” ha lanciato la notizia sull’uscita di un docufilm incentrato sulla storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Secondo il portale la donna sarebbe stata pronta a raccontarsi nel progetto, un filmato celebrativo per ripercorrere anche quanto fatto dal Cavaliere nella sfera politica e in quella imprenditoriale.

Di cose da raccontare ce ne sarebbero state davvero tante, anche considerando il forte legame che Marta Fascina aveva con lui fin da quando era bambina e provava per lui profonda stima. A gestire le riprese avrebbe dovuto essere La Casa Rossa, di proprietà di Francesca Verdini, compagna del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Ma ecco come hanno reagito sia Marta Fascina che Francesca Verdini alla notizia.

Francesca Verdini ha smentito la notizia del docufilm su Berlusconi: “Mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento”. Queste invece le parole di Marta Fascina: “Dopo aver appreso dalle agenzie di stampa dell’imminente registrazione di un docufilm sulla mia storia d’amore con Silvio Berlusconi, mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento“. Insomma, nessun documentario. Almeno per ora.

“Me l’ha detto la notte prima di morire”. Marta Fascina, l’ultima confidenza su Berlusconi