Marta Fascina, scatta il mistero. Nonostante ormai siano passati alcuni mesi dalla scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi, sconfitto com’è noto da una leucemia letale, Marta Fascina continua a metabolizzare la dolorosa perdita: “Vive immersa nel lutto, non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato. Gli amici sono preoccupati, chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione”, riportava un articolo su Il Corriere della Sera. Ma qual è il destino della Fascina adesso?

Il mistero su Marta Fascina, cosa succede dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Stando alle notizie riportate negli ultimi mesi poco dopo la morte dell’ex premier, la deputata di Forza Italia ha preferito prendere una pausa dall’ambiente politico, quanto meno fino al mese di settembre. E, secondo indiscrezioni, proprio questo mese sarebbe stato il periodo della chiarezza: Marta Fascina a sostegno di Antonio Tajani per la carica di segretario del partito.

Il mistero su Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi: cosa sta succedendo

Sempre più vicini dunque alla chiarezza: i rappresentanti di Forza Italia si riuniranno dall’8 al 10 settembre a Gaeta per “Azzurra Libertà, ritorno a Everest”. A tal proposito ha spiegato Stefano Benigni, deputato e coordinatore nazionale dei forzisti, l’evento è “una festa, che chiaramente non è solo una festa, ma anche una scuola di formazione. Con un programma che è un mix tra giovani e classe dirigente del partito in cui si affronteranno i temi dei valori che connotano da sempre Forza Italia, ma anche la politica”.

Nel corso dell’evento, ovviamente, verrà reso omaggio a Silvio Berlusconi anche alla presenza di Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra delle Riforme istituzionali, con Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, con Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, ma anche Antonio Tajani, titolare della Farnesina, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia. E per quanto riguarda Marta Fascina? L’ultima uscita pubblica risalirebbe alloccasione della consegna del trofeo Berlusconi a Monza.

“A scorrere l’elenco degli interventi ci sono tutti, o quasi: manca dal programma la compagna del fondatore Silvio Berlusconi, Marta Fascina”, riporta Repubblica, posto che “prima della scomparsa del fondatore aveva voluto avere un ruolo nel partito e sembrava lei la prescelta da Marina Berlusconi e Pier Silvio, soprattutto, come cinghia di trasmissione tra la famiglia e il partito”.