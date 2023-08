Sono ormai passati quasi due mesi dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno scorso, e Marta Fascina è rimasta in silenzio da quel giorno. Almeno fino a poche ore fa, quando ha finalmente detto qualcosa di molto commovente. Doveva essere comunque un messaggio non troppo pubblico, ma riservato ai suoi amici e parenti. Qualcuno ha però voluto diffondere quelle sue parole e ora hanno già fatto il giro della rete.

Dichiarazioni dal profondo del cuore per Silvio Berlusconi da Marta Fascina, colei che è stata l’ultima compagna dell’ex presidente del Consiglio. Nel giorno dei funerali del Cavaliere, lei era una delle persone più distrutte a livello psicologico. Non riusciva proprio a trattenere le lacrime e il suo volto molto triste aveva colpito moltissima gente. Ora andiamo a vedere cosa ha voluto dire al fondatore di Mediaset.

Silvio Berlusconi, Marta Fascina rompe il silenzio a quasi due mesi dalla sua morte

Silvio Berlusconi è stato molto amato da Marta Fascina, infatti lei non ha mai nascosto i suoi forti sentimenti verso l’ex patron del Monza. Tra l’altro, a proposito di calcio, proprio il prossimo 8 agosto si svolgerà in sua memoria il primo Trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà sfidarsi i brianzoli con il Milan, ovvero le due squadre che sono state di sua proprietà. Ma tornando alla partner, attraverso uno stato su WhatsApp ha voluto rivolgersi direttamente a lui.

Marta ha scritto per omaggiare Silvio Berlusconi per la prima volta da quando è scomparso: “Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!“. Un messaggio struggente, che conferma uno stato d’animo tutt’altro che buono della 33enne deputata italiana.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi si sono fidanzati nel 2020 e la storia è andata avanti fino alla morte di lui. Il 19 marzo dello scorso anno si era anche svolto un evento, nel quale si erano sposati in modo simbolico ma senza che ci fosse davvero un vero e proprio matrimonio.