La morte di Silvio Berlusconi ha distrutto non solo i suoi figli, ma anche la sua compagna Marta Fascina, che dal giorno dei funerali non è stata più vista in giro a causa del fortissimo dolore provocato dalla scomparsa del quattro volte premier. Proprio nei giorni scorsi vi abbiamo anche raccontato delle preoccupazioni di alcuni amici della giovane parlamentare, la quale non ha voglia di uscire ed è chiusa nel suo lutto all’interno della villa di Arcore.

Ma adesso per lei qualcosa cambierà inevitabilmente nelle prossime ore, visto che sarà protagonista di qualcosa di davvero importante in onore di Silvio Berlusconi. Marta Fascina è consapevole che tutti i giornalisti e le telecamere indugeranno sulla sua persona, ma non potrà fare altrimenti perché questo appuntamento è troppo significativo e una sua assenza sarebbe stata davvero impensabile ed imperdonabile.

Leggi anche: “Hanno scoperto dov’è”. Marta Fascina, come vive a quasi due mesi dalla morte di Berlusconi





Silvio Berlusconi, cosa farà Marta Fascina per la prima volta dopo la morte di lui

Sta per accadere un momento atteso ormai da quasi due mesi, visto che dopo il decesso di Silvio Berlusconi, sconfitto dalla leucemia, Marta Fascina aveva fatto perdere le sue tracce. Ma la vedremo in un luogo ben preciso e le immagini faranno il giro dell’Italia, dato che ci sarà anche la diretta televisiva per seguire questo evento importantissimo. Possiamo subito anticiparvi che si tratta di una manifestazione sportiva in memoria del Cavaliere.

Nella serata dell’8 agosto Marta Fascina sarà allo stadio U-Power Stadium per prendere parte al primo Trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà sfidarsi il Monza e il Milan, le due squadre che sono state di proprietà dell’ex presidente del Consiglio. Oltre alla parlamentare ci sarà sicuramente il figlio Pier Silvio Berlusconi, il quale parlerà anche a fine gara. La compagna del compianto Silvio si siederà in tribuna autorità e assisterà al match, in programma alle ore 21 e che andrà in diretta su Canale 5.

Per l’occasione ci sarà anche l’esibizione de Il Volo, mentre sugli spalti ci sarà il tutto esaurito. I biglietti sono stati tutti venduti, quindi vedremo 17mila persone seguire la gara amichevole, che omaggerà a dovere Silvio Berlusconi. Ma l’attesa è anche e soprattutto per vedere la reazione di Marta Fascina, che farà la sua prima uscita pubblica dalla morte del partner.