Situazione sempre più complicata e preoccupante per Marta Fascina, sconvolta per la morte di Silvio Berlusconi. Nonostante ormai siano passati quasi due mesi dalla scomparsa dell’ex premier, le notizie che arrivano sulla parlamentare sono tutt’altro che rassicuranti. A svelare tutto ci ha pensato il Corriere della Sera, riuscito a contattare persone vicine alla giovane. Sappiamo innanzitutto che vive sempre all’interno della villa di Arcore.

Ma è il suo stato d’animo a mettere tutti in allarme, dato che non ci sarebbe stata una reazione di forza alla dipartita del suo compagno. Marta Fascina è totalmente distrutta dal dolore per l’addio a Silvio Berlusconi, che ricordiamo è stato sconfitto da una leucemia. Avrebbe dei contatti con la madre e il padre e avrebbe avuto anche delle conversazioni con Salvini e Tajani, ma per il resto sarebbe travolta dalla solitudine.

Marta Fascina non riesce ad accettare la morte di Silvio Berlusconi

Come riportato dal Corriere della Sera, queste sono state le ultime notizie riferibili a Marta Fascina, che ora è sola dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Sento indistintamente i miei genitori, qualche amico e i figli di Silvio, sia i più grandi che i più piccoli”. Poi l’allarme: “Vive immersa nel lutto, non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato. Gli amici sono preoccupati, chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione”.

A fare compagnia a Marta ci sarebbe unicamente l’adorato cane Dudù di Silvio Berlusconi, che ora lo sente totalmente suo. Ha deciso di non concedersi nessuna vacanza estiva e, stando sempre al Corriere, da quando si sono svolti i funerali del Cavaliere non ha mai più lasciato la residenza di Arcore, visto che non ha alcuna volontà di fare altro, essendo invasa da un dolore immenso. E non si registrano nemmeno novità per quanto riguarda la politica.

La deputata di Forza Italia non se la sente ancora di essere attiva politicamente, quindi solamente dal prossimo mese di settembre si metterà al lavoro. E, secondo indiscrezioni, appoggerà Antonio Tajani per la carica di segretario del partito.