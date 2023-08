Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano . Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni e da qualche giorno era tornato al San Raffaele dopo un lungo ricovero terminato qualche settimana prima a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica. Dopo la sua scomparsa la famiglia ha aperto i testamenti e svelato il contenuto.

Da quello che i giornali hanno potuto apprendere, Silvio Berlusconi ha lasciato il controllo di Fininvest a Marina e Pier Silvio, a Barbara, Eleonora e Luigi il 40% del suo patrimonio e ha dona 100 milioni a testa al fratello Paolo Berlusconi e alla compagna Marta Fascina e 30 milioni all’amico Marcello Dell’Utri. Ma nella famiglia dei Berlusconi c’era anche il cagnolino Dudù.

Morte Silvio Berlusconi, che fine ha fatto il cane Dudù

Il barboncino Dudù era stato regalato da Michela Vittoria Brambilla a Silvio Berlusconi nel 2012 e il cavaliere non se n’era mai separato. Dudù ha rappresentato la “svolta animalista” del leader politico e diventando protagonista anche scatti fotografici storici, come quello pubblicato dal settimanale Chi che ritraeva Silvio Berlusconi e Vladimir Putin a Palazzo Grazioli mentre giocavano proprio con il barboncino.

Ma che fine ha fatto Dudù? Nel testamento pare che Silvio Berlusconi non abbia lasciato niente di scritto (o almeno nessuno ne è a conoscenza) ma il quotidiano La Stampa ha provato a chiarire la situazione del barboncino più famoso d’Italia. Nella famiglia Berlusconi c’è anche Peter, nato da Dudù e Dudina, quest’ultima è la barboncina dell’allora fidanzata Francesca Pascale, oggi moglie della cantante Paola Turci.

Come riporta La Stampa, Dudù resterà nel nel parco della villa di Arcore, insieme al cucciolo maschio Peter. Dudina e gli altri suoi due cagnolini, Wendy e Trilly, siano rimasti con Francesca Pascale quando la storia d’amore con Silvio Berlusconi finì e lei lasciò Villa Maria a Casatenovo in Brianza. Dudù resterà quindi ad Arcore ma al momento pare che non sia stato stabilito diventerà una responsabilità di Marta Fascina, l’ultima sua compagna, o della famiglia Berlusconi.