Ecco come si è presentata Marta Fascina all’evento di Silvio Berlusconi. C’era grande attesa per quella che di fatto era la prima apparizione pubblico dell’ex compagna del Cavaliere, dopo la sua dipartita. L’ultima volta l’avevamo vista proprio al toccante funerale dell’ex primo ministro e adesso per lei è arrivato il momento di farsi rivedere. Siamo nella cornice del primo “Trofeo Silvio Berlusconi”, dove si sono sfidate a calcio Monza e Milan, le due storiche squadre di cui è stato presidente Berlusconi.

All’interno dello stadio U-Power eccola arrivare con un abito blu, lungo e scarpe sportive bianche. La politica era scomparsa dai radar dal quel triste 2 giugno 2023. Marta Fascina è rimasta accanto al Cavaliere per tutti gli ultimi giorni, precisamente 22 giorni. E non poteva mancare a quello che di fatto è uno degli eventi più importanti in suo onore, dalla sua morte. La deputata allora si è andata a sedere in tribuna autorità.





Marta Fascina all’evento di Silvio Berlusconi

Accanto a lei Piersilvio, Luigi e Paolo Berlusconi, rispettivamente i due figli maschi e il fratello di Silvio. E proprio Pier Silvio nel raccontare le sue emozione ieri sera ha detto: “Ho davvero tante emozioni nel cuore, ma l’affetto della gente è la cosa più bella. Questa storia non va dimenticata. Questa serata per noi è davvero emozionante, vedere tutta questa gente qui per papà è un qualcosa che ci dà molta forza”.

E ancora Pier Silvio: “Era un grande uomo di sport, ha sempre amato il suo Milan e il Monza e ci ha sempre abituato a dei miracoli. Per noi figli questa serata è una prova della grandezza e dell’umanità di mio padre per l’amore che ha dato allo sport e all’Italia”. Ma non ci sono solo Marta Fascina e i figli di Silvio Berlusconi allo stadio.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi al termine del primo #TrofeoSilvioBerlusconi: “Forza Milan, forza Monza, forza Presidente e forza papà. Grazie. Per sempre” ❤️ pic.twitter.com/dS8Tq9fZKP — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 8, 2023

C’è anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi, il brand ambassador del club rossonero Daniele Massaro, l’amministratore delegato del Monza Calcio Adriano Galliani e il medico di Berlusconi Alberto Zangrillo. Ci sono poi Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia, e Stefano Benigni, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. Tutti gli occhi però sono su di lei, Marta Fascina e il suo abito blu.

