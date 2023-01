Un vero e proprio incubo improvviso per Claudia Dionigi, finita in ospedale a poche settimane dal parto. Meno di un mese fa ha avuto la gioia di diventare mamma e tutto stava procedendo nel migliore dei modi, grazie anche all’amore del suo inseparabile partner Lorenzo Riccardi. Ma gli ex Uomini e Donne hanno poi avuto un grosso spavento e qualche ora fa è stata lei stessa a raccontare tutto sui social network. Ha dato vita ad alcune Instagram stories, nelle quali è emerso un fatto inaspettato.

Tanta apprensione per i fan di Claudia Dionigi, che si è ritrovata in ospedale da un momento all’altro dopo il parto e la venuta alla luce della figlia Maria Vittoria. Prima di Capodanno i due avevano anche annunciato le nozze. La proposta è arrivata da lui, come testimoniato anche dal body indossato dalla figlioletta, che riportava il seguente messaggio romantico: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”. Presenti anche le mani dei due piccioncini, con tanto di anello in bella vista su quella di Claudia.

Leggi anche: “Momento durissimo”. Dramma senza fine per la vip italiana, ricoverata in ospedale





Claudia Dionigi in ospedale dopo il parto: cosa è successo

L’ex volto di Uomini e Donne ha messo in allarme tutti. Ore prima Claudia Dionigi era apparsa molto felice con la neonata, ma poi ha confessato di essere andata d’urgenza in ospedale e il parto c’entrerebbe in qualche modo. Nonostante sia ormai a casa da diverso tempo, c’è stata qualche complicazione inaspettata che l’ha terrorizzata non poco. Il futuro marito Lorenzo per il momento non se l’è sentita di intervenire sulla questione, ma vediamo cosa ha invece raccontato la donna dopo la grande paura.

Questo il racconto di Claudia Dionigi: “Ho avuto una disavventura, ho avuto una brutta emorragia ma brutta. Non si fermava, mi sono proprio spaventata tantissimo e sono andata al pronto soccorso. I medici mi hanno detto di stare tranquilla e che non dovevo preoccuparmi. Ho dei coaguli e dei rimasugli del parto, quindi dovrò seguire una cura per liberare il tutto. Il peggio è passato comunque, oggi mi godrò solo la mia bimba senza fare niente. Vi bacio”. E fortunatamente le sue condizioni di salute sono adesso buone.

La cosa più bella è che Claudia è tornata subito nella sua casa, quindi è stata dimessa dall’ospedale e potrà continuare a curarsi tra le mura domestiche. Non dovrà fare sforzi per potersi ristabilire del tutto il prima possibile. Dunque, grosso spavento ma ora è tutto sotto controllo.