Paola Caruso ricoverata in ospedale, ansia per l’ex Bonas di Avanti un altro. A dare la notizia è la diretta interessata attraverso una storia su Instagram. Sono giorni durissimi questi per lei, reduce dalla scoperta della malattia (non specificata) del figlio Michele scoperta improvvisamente durante una vacanza sul mar rosso a Sharm El Sheik. Paola, davanti alle insistenze dei fan, aveva cercato di fare parzialmente luce su quanto accaduto al figlio senza però scendere nei dettagli.



“Siamo rientrati in Italia d’urgenza, faremo terapie. Ha un grosso problema di salute. È una disgrazia quella capitata a Michele, è un mese che facciamo accertamenti e terapie. Faremo molta terapia, per tanto tempo”. Le foto pubblicate dalla Caruso qualche giorno dopo la notizia, con il piccolo Michele in braccio, aveva scatenato i sospetti.

Sospetti che Paola aveva rispedito al mittente: “Ribadisco cosa ho già detto: mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tuttora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale, vergognatevi!”. Ed aveva fatto indignare molti fan. Scrive un’utente: “Io mi vergogno a leggere tutti questi commenti negativi sotto una foto di una madre e un figlio che sorridono al natale”.



“Ciò che il bimbo ha non lo deve raccontare a voi e non deve nemmeno far sentire il bimbo l’angoscia che solo una mamma può provare. Per una volta non guardate il personaggio ma la persona. Pensate che è una madre che vede suo figlio “soffrire’. Se voi eravate al suo posto, facevate di tutto pur togliendogli un sorriso a vostro figlio. Quindi evitate. E almeno x un giorno amate senza giudicare. Un bacione”.



Proprio il dramma del figlio, poi, sarebbe alle base del ricovero di Paola. Scrive infatti la showgirl: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.