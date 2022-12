Da qualche tempo Paola Caruso non posta nulla sui social, dove è piuttosto attiva. È il segnale di un periodo particolarmente complesso che sta affrontando l’ex Bonas di Avanti un altro. Riguarda il figlio Michele, nato nel 2019 dalla relazione con Francesco Caserta. Ha scoperto che qualcosa non andava durante una vacanza a Sharm El Sheik e ha parlato di “una disgrazia è successa a Michele. Ormai da un mese facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. Per me e mio figlio è un periodo molto delicato, per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso. Sono successe delle cose gravissime”.

Le premesse positive della vacanza non sono state affatto rispettate e da un momento di gioia si è passati ad uno da incubo. Non è entrata nei dettagli del problema avuto, ma dalle sue parole si evince che siamo di fronte a qualcosa di parecchio serio: “Non sto pubblicando sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza”.

Paola Caruso parla della malattia del figlio Michele

Nelle ultime ore è venuto fuori un dettaglio in più sulle condizioni di salute di Michelino. All’inizio Paola Caruso non ha voluto rivelare nulla limitandosi a dire che “Sono successe cose gravissime”. Sta di fatto che il bambino, e di conseguenza la sua mamma, sta combattendo una battaglia dura ed è costretto a sottoporsi a delle terapie dopo aver scoperto di avere dei problemi di salute. Sui social l’ex Bonas di Avanti un altro è stata travolta da un’ondata di affetto. Tuttavia alcuni haters l’hanno attaccata criticandola per l’aspetto fisico e addirittura arrivando a dire che il piccolo non stia tanto male.

“Ribadisco cosa ho già detto: mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tuttora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale, vergognatevi!”. In questo modo Paola Caruso si è sfogata in una Story Instagram. Non solo: la 37enne di Catanzaro ha anche risposto ad una utente che ha invitato gli odiatori a notare che nelle ultime foto postate dalla showgirl il bambino è sempre in braccio. Quindi ha ipotizzato che il bimbo potrebbe aver avuto “qualche problema neurologico”.

A questo punto Paola Caruso ha risposto al commento scrivendo: “Una persona intelligente”. Insomma è possibile che il problema di salute che ha colpito il piccolo Michele possa essere ricondotto alla sfera neurologica. Ma si tratta comunque di una supposizione fatta dopo il commento di un utente sui social e della risposta di Paola Caruso, anche perché ufficialmente la mamma del bambino non ha fino ad ora parlato chiaramente della tipologia del problema che affligge il figlio.