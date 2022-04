Puntata pazza, quella del 12 aprile de La Pupa e il Secchione. C’è stato un gesto, uno in particolare, che ha mandato tutti fuori di testa, compresa la padrona di casa, Barbara D’Urso. Ma andiamo con ordine. Paola Caruso ha dato uno schiaffo a Mila Suarez che ha osato provocarla con alcune insinuazioni sul figlio Michelino. Un gesto violento e inopportuno, condannato dalla produzione e dalla stessa Barbara D’Urso.

Ma anche dai giurati Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Paola Caruso, nonostante si sia subito pentita di quello fatto nella villa, ha discusso animatamente con la conduttrice per quanto accaduto. Per Paola, la modella marocchina avrebbe fatto di tutto per provocarla in modo da cacciarla dal programma. La Caruso ha inoltre parlato di una presunta alleanza tra Mila e Elena Morali, che non ha mai avuto un buon rapporto con Paola. Tra l’altro, proprio la Morali ha fatto anche notare che non è più adatta a certi contesti da quando è diventata mamma.





Paola Caruso, lo schiaffo a Mila Suarez non resta impunito

Secondo le due, Paola Caruso non riuscirebbe più a gestire la rabbia davanti a certe insinuazioni come quelle di Mila Suarez. La Caruso ha provato a fornire le proprie ragioni ma Barbarella è stata irremovibile. Queste le sue parole: “Siamo in televisione e questo esempio noi non lo diamo. Hai aggredito un’altra persona”.

Naturalmente Paola Caruso è stata squalificata dallo show e subito dopo aver appreso il provvedimento disciplinare ha preferito lasciare lo studio. Punizione pure per Mila Suarez, che dopo lo scontro con Paola ha rotto alcuni bicchieri. Ora la Suarez dovrà dormire per una settimana nello sgabuzzo, la stanza senza comfort e agevolazioni, insieme al suo nuovo secchione Gianmarco Onestini.

Riguardo il gioco, Orlando Puoti e Laura Comaschi sono i i nuovi eliminati de La Pupa e il Secchione. I due sono arrivati allo spareggio finale dopo l’ultimo posto in classifica. Alla fine hanno dovuto sfidare al bagno di cultura Alessandro De Meo e Marialaura De Vitis. L’eliminazione di Laura ha fatto piangere Asia Valente, che aveva instaurato un ottimo legame con la ragazza.

“È finita a mani in faccia”. La Pupa e il Secchione choc, violenta rissa in villa: D’Urso e Mediaset furiose