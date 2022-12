Ansia e paura per Paola Caruso e una disgrazia accaduta a suo figlio. La showgirl e opinionista si stava godendo una serena vacanza all’estero in compagnia del piccolo Michele, quando è successo l’imponderabile. Non ha avuto subito la forza di raccontare tutto ai suoi follower, che si erano comunque preoccupati dell’assenza prolungata della donna. Quest’ultima è tornata attiva nelle scorse ore e attraverso una Instagram story, ha svelato cosa è successo nella sua famiglia.

Paola Caruso ha dovuto fare i conti con una disgrazia successa al figlio Michele. Come era possibile osservare sul suo profilo social ufficiale e come sottolineato in particolare dal sito Gossip e Tv, lei non postava nulla da novembre e quindi in tanti si erano preoccupati per questa inedita situazione. Si sapeva che era stata in Egitto, precisamente a Sharm- el Sheikh per una vacanza indimenticabile. Ma non è andato tutto come previsto e sono dovuti tornare con una certa fretta nel nostro paese.

Leggi anche: “Il mio nuovo fidanzato”. Paola Caruso, i riflettori sono tutti per lei. Chi è la sua nuova fiamma





Paola Caruso, disgrazia per il figlio Michele: cosa è successo

Purtroppo è accaduto una cosa inimmaginabile nei confronti di Paola Caruso. Una disgrazia che ha coinvolto il figlio Michele, che ha 3 anni. Quindi, le premesse positive della vacanza non sono state affatto rispettate e da un momento di gioia si è passati ad uno da incubo. Non è entrata nei dettagli del problema avuto, ma dalle sue parole si evince che siamo di fronte a qualcosa di parecchio serio: “Non sto pubblicando sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza”.

Poi Paola Caruso ha rivelato ancora ai suoi follower: “Una disgrazia è successa a Michele. Ormai da un mese facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. Per me e mio figlio è un periodo molto delicato, per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso. Sono successe delle cose gravissime”. Nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più, per ora c’è da segnalare l’enorme affetto nei suoi confronti.

Paola Caruso, nota al pubblico per essere stata anche e soprattutto la Bonas di Avanti un altro di Paolo Bonolis, è stata anche naufraga de L’Isola dei Famosi 11. Nel 2018 ha scoperto di essere incinta e ha lasciato il reality Pechino Express. Poi il 2 marzo del 2019 è venuto alla luce Michele, figlio dell’ex Francesco Caserta.