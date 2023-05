“Ora bisogna solo pregare”. Paola Caruso, il figlio Michele è stato operato. Anche di recente la showgirl ha parlato in tv dell’”incidente in Egitto” dopo il quale il piccolo, 4 anni, non riusciva più a camminare se non con l’aiuto di un tutore. Sfoghi di una mamma disperata e molto preoccupata, che ha commosso il pubblico e la stessa Silvia Toffanin, che l’ha ospitata più volte nel suo salotto tv. Nell’ultima intervista è entrata nei dettagli e spiegato a. Verissimo: “Dalla risonanza abbiamo la certezza di quello che è successo”.

“Questo farmaco che gli è stato iniettato è sia tossico che non si inietta ai bambini sotto ai 12 anni, in più probabilmente lui è allergico a questo farmaco. Quindi gli ha bruciato tutto il nervo, è una cosa tossica che gli ha bruciato tutto. Pensa mio figlio il dolore…”, ha detto Paola Caruso. Aveva poi aggiunto che Michele è “cambiato tantissimo” e “si è talmente indurito da questa cosa che ti racconta quello che gli è successo con una freddezza che anche a me fa paura”.

Paola Caruso, il figlio Michele è stato operato

Quindi, sempre a Verissimo, Paola Caruso aveva spiegato di voler “aiutare a prevenire situazioni del genere”. E aveva anche annunciato che il figlio “si deve operare ed è la sola possibilità: lo farà in Italia. È la notizia più bella, è la mia sola speranza”. Quel giorno ora è arrivato e la ex Pupa lo ha fatto sapere via Instagram.

Ha pubblicato la foto del figlio Michele dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Intervento terminato con successo. La speranza per la showgirl è che ora riprenda a camminare senza tutore. Sotto la foto con il piccolo dopo l’operazione “un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare”, scrive.

E ancor grazie “a Silvia (Toffanin, ndr) per essermi stata accanto in tutto questo percorso per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore @nunziocatena1 per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA @ospedale.gaslini. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia… forza amore mio sei più forte anche di me”.