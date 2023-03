Non c’è pace per Paola Caruso, che sta già soffrendo maledettamente per la situazione legata al figlio. Le condizioni del piccolo non sono affatto buone e nella giornata di domenica 12 marzo ha rilasciato un’altra struggente intervista da Silvia Toffanin, durante l’ospitata a Verissimo. E ora deve pure fare i conti con un’altra vicenda orribile, relativa ad alcuni hater che hanno scritto delle cose che l’hanno fatta arrabbiare. La salute del bimbo è a dir poco precaria, ma non si aspettava queste polemiche.

A proposito del dramma di Paola Caruso sul figlio, queste sono state le sue parole a Verissimo, dette mentre piangeva a dirotto: “Il piede purtroppo non lo muove e non ha sensibilità al lato esterno della gamba. A questo punto non possiamo aspettare ancora perché si sta storcendo il piede e anche l’anca perché il bimbo non cammina bene. Lui è sempre col tutore, senza non può stare, anche se la gamba ha ripreso a muoversi. Il danno fatto è permanente e l’unica cosa che possiamo fare è un intervento che però ha una riuscita massima del 60% e non è sicura. Mio figlio dovrà portare il tutore per sempre“.

Paola Caruso e il dramma del figlio: scoppiano le polemiche

Il grave problema familiare per Paola Caruso, col figlio costretto sempre a utilizzare un tutore per permettergli di camminare nel miglior modo possibile, è stato causato da un dottore in Africa. Nel novembre del 2022 lei è stata in vacanza in Egitto e un medico ha iniettato un farmaco che si è rivelato essere dannoso. Da lì in poi la situazione è precipitata e ci sarebbe solo una speranza dagli Stati Uniti d’America, dove si può effettuare un intervento chirurgico che invece in Italia non è ancora possibile fare.

Eppure molti telespettatori si sono fiondati su Instagram e hanno preso di mira Paola Caruso, accusandola inaspettatamente di aver detto menzogne. Infatti, c’è chi ha notato una cosa: “Ma quindi il bambino nelle foto del suo profilo che sta in piedi, cammina e corre chi è?“, “Spiace per il bambino, ma anche lei che sta sempre a Verissimo un grande mah“. E immediata è arrivata la replica dell’ex Bonas di Avanti un altro, che ha partecipato alla trasmissione di Canale 5 presentata da Paolo Bonolis dal 2011 al 2016.

La risposta di Caruso è stata questa: “Ma quanta ignoranza leggo? Mio figlio cammina con il tutore, le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere“. In alcune foto e video gli utenti hanno visto il figlio Michele in piedi, da qui la polemica social rispedita subito al mittente dalla donna.