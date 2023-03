Paola Caruso choc a Verissimo, l’ex Bonas ha raccontato alcuni nuovi dettagli della malattia che ha colpito il figlio Michele. Notizie purtroppo non buone e la showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime. Secondo quanto racconta Paola infatti il danno sarebbe permanente e anche con un’operazione il recupero sarebbe al massimo del 60%. Tantissimi i commenti sulla pagina instagram ufficiale del programma. “Auguro di cuore a questo bimbo di riprendersi, che Dio lo aiuti. Detto questo c’è qualcosa che non capisco e non capirò mai e poi mai e lo dico senza polemica alcuna, visto l’argomento”.



“Mi chiedo…come può una mamma aver voglia di andare in un programma televisivo, con che spirito sia ora che appena accaduto il brutto fatto, davvero non lo comprendo”. E ancora: “Ciao Paola, ho un bimbo di quasi 3 anni che dal 7 Dicembre abbiamo vissuto un incubo, una cisti benigna ha mangiato tutto il femore di mio figlio, ha avuto 2 operazioni”.

Paola Caruso, racconta la malattia del figlio: “Danni permanenti”. Cosa lo ha colpito



“E da allora fra gesso e tutore non può ancora camminare perché l’osso non è ancora sufficientemente cresciuto per ritornare ad una vita normale, ti comprendo a pieno del dolore che provi. Soprattutto per la voglia di normalità per il tuo bambino, ma bisogna avere tanta pazienza e fede, ti abbraccio forte non mollare”. Il figlio di Paola Caruso ha subito, a quanto racconta la mamma, un danno dovuto alla somministrazione di un farmaco tossico.



Un farmaco che gli avrebbe lesionato il nervo sciatico. “Questa settimana abbiamo fatto la visita cruciale per capire come stava procedendo la guarigione. In questo periodo abbiamo fatto terapia e sacrifici e lui ha ripreso l’uso della gamba interna. Ma non ha sensibilità alla gamba sul lato esterno e nemmeno il piede” ha raccontato tra le lacrime davanti a una Silvia Toffanin commossa.



E ancora: “Non essendo migliorato significa che è un danno permanente e l’unica cosa che possiamo fare è un intervento che può avere però massimo una riuscita al 60%. Non so cosa fare, sono distrutta”. Paola ha poi dichiarato che i dottori le hanno detto che il figlio sarà costretto a portare il tutore per tutta la vita : “‘No, amore, non devi portare il tutore tutta la vita’. Così gli dico ma gli sto mentendo, tu Silvia lo capisci perché sei una mamma”.