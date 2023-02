“Ecco Michelino”. Paola Caruso, la prima foto del figlio dopo il dramma della malattia

Paola Caruso, la gioia dopo il dramma. Negli ultimi mesi si è parlato molto di quanto capitato all’ex concorrente de La Pupa e il Secchione. La showgirl ha fatto sapere che il figlio Michelino, nato dalla relazione poi terminata con l’imprenditore Francesco Caserta, ha avuto un grave problema di salute. A spiegare cosa sia successo è stata lei stessa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il dramma è iniziato durante una vacanza al mare a novembre.

Il piccolo Michelino, probabilmente per gli sbalzi di temperatura, ha iniziato ad avere alcune linee di febbre: “Ovviamente gli ho dato i giusti medicinali, ma la febbre non si abbassava” ha spiegato Paola Caruso. Poi la donna ha accettato il consiglio di un medico arabo e ha fatto una puntura al figlio. A quel punto inizia il dramma: “Mio figlio si alza e cade a terra. Praticamente non sentiva e muoveva più la gamba. Io sono impazzita, non ho capito più niente. Da quel 21 novembre la nostra vita è cambiata totalmente”.

Paola Caruso ritrova la serenità col figlio Michelino

Dopo aver vissuto questi momenti drammmatici Paola Caruso, che si è naturalmente commossa nel raccontare la vicenda, ha ritrovato un po’ di serenità e gioia con il proprio figlio. I due sono stati infatti al Museum of Dreams di Milano, un’attrazione che consente ai visitatori di immergersi in un mondo fantastico. Meta molto apprezzata dagli appassionati di Instagram, il Museo ha regalato a Paola e Michelino momenti di meritata spensieratezza.

Paola Caruso ha trascorso una piacevole e divertente giornata con il figlio Michelino al Museo dei Sogni di Milano. Poi ha pubblicato una serie di foto che li ritraggono in un mondo ‘magico’ commentando: “Solo chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili ✨✨✨”. In tanti hanno voluto commentare questi scatti facendo tanti auguri alla showgirl, felici di vederla di nuovo sorridere assieme al primogenito.

La stessa Paola Caruso ha spiegato che il percorso che attende il figlio è ancora lungo e difficoltoso: “Oggi Michele cammina col tutore, non ha deambulato fino a metà dicembre. I medici qui in Italia dicono che il percorso di riabilitazione sarà lungo. Io cerco di farmi forza per lui ma sono distrutta”. A loro di certo non mancherà l’affetto dei numerosi fan: “Ogni tempesta avrà la sua fine, Paola sii forte, ti auguro tutto il bene di questo mondo” scrive una follower.

