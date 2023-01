Svelato finalmente il dramma del figlio di Paola Caruso. Alla fine, dopo mesi di attesa che ha fatto solo salire una grande aspettativa su questa vicenda, la donna si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin. A Verissimo infatti, la donna, ha spiegato per filo e per segno cosa è successo in Egitto col figlio Michele. Il dramma è iniziato durante una vacanza al mare a novembre. Il piccolo, probabilmente per gli sbalzi di temperatura, ha iniziato ad avere dei gradi di febbre. “Ovviamente gli ho dato i giusti medicinali, ma la febbre non si abbassava”.

E ancora: “Chiamo un medico arabo che suggerisce di fargli una puntura per fargli abbassare la febbre. Io non volevo, però poi da mamma mi fido del medico. Mai l’avessi fatto”, racconta Paola Caruso. A quel punto la donna si commuove perché è qui che inizia il suo incubo peggiore. “Mio figlio si alza e cade a terra. Praticamente non sentiva e muoveva più la gamba. Io sono impazzita, non ho capito più niente. Da quel 21 novembre la nostra vita è cambiata totalmente”.

La padrona di casa, anch’essa in lacrime (come sempre), ha quindi chiesto alla Caruso se avesse sentito altri consulti medici. “Sono andata subito in ospedale e hanno chiamato una neurologa. E subito i dottori hanno capito, lì a Sharm, che con la puntura gli era stato lesionato il nervo sciatico e quindi non sentiva niente”, ha detto Paola.

In lacrime e senza pace, la donna ha spiegato che al figlio di 3 anni, era stato somministrato un medicinale tossico. “Una volta tornati in Italia, Michele è stato ricoverato in un ospedale neurologico a Milano. Dopo infiniti esami e analisi, gli è stata diagnosticata una paresi del nervo sciatico. Fortunatamente, adesso, riesce a camminare grazie all’aiuto di un tutore”.

E ancora. “Secondo i medici, il cammino per arrivare a muoversi senza il tutore è ancora ‘molto lungo’. Quello che è successo rappresenta un caso unico in Italia e, per questo, i dottori ad oggi non riescono a fare una previsione su cosa accadrà alla lesione del piccolo. Lui ora ha paura di tutto, appena vede l’ospedale piange. La notte ha gli incubi che non riesce a camminare. Lui è un bambino completamente instabile“.

