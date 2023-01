Momento particolarmente complesso per Paola Caruso. Si stava godendo un periodo di vacanza in compagnia del figlio Michelino, nato dalla relazione con Francesco Caserta, quando all’improvviso è dovuta rientrare a casa. Per qualche settimana è sparita anche dai social, non ha postato nulla e i suoi follower hanno iniziato a preoccuparsi. Poco prima di Natale ha rivelato che è successo qualcosa di grave al figlio di 3 anni: “Non sto pubblicando sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza”, ha detto Paola Caruso.

Le premesse positive della vacanza non sono state affatto rispettate e da un momento di gioia si è passati ad uno da incubo. Non è entrata nei dettagli del problema avuto, ma dalle sue parole si evince che siamo di fronte a qualcosa di parecchio serio. Sui social Paola Caruso non ha rivelato molto sulle condizioni di salute di Michelino limitandosi a dire: “mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tuttora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale, vergognatevi!”.

Paola Caruso travolta dalla critiche per le foto del suo compleanno

Nelle ultime ore Paola Caruso ha cercato di ritrovare il sorriso per il suo compleanno. L’ex Bonas di Avanti un altro ha compiuto 38 anni e ha festeggiato in casa accanto a suo figlio Michele e a sua mamma. Non è la prima volta che l’ex Bonas di Avanti un altro sceglie casa per festeggiare e anche questa volta resta lì tra le mura che la proteggono, tra gli affetti che non la fanno sentire sola e la sostengono.

Per questo giorno speciale Paola Caruso indossa indosso un tubino rosa cipria in raso, giacca e stivali abbinati. Alle sue spalle, in casa, un allestimento speciale, con un’enorme scritta “Happy Birthday” e tanti palloncini colorati, come si può vedere dalle foto che ha postato sul suo profilo Instagram. Non è difficile immaginare il desiderio che abbia espresso Paola Caruso: il periodo che sta vivendo è difficile e sicuramente si sarà augurata il meglio per il suo bambino.

Tuttavia questo momento di serenità è stato rovinato da alcuni commenti comparsi sotto le foto pubblicate sui social da Paola Caruso. I soliti leoni da tastiera hanno colto l’occasione per criticare l’aspetto fisico e l’eccessivo uso di filtri. Tra i commenti ecco cosa si legge: “Ma si è cambiata i connotati?!”, “Eri spartita per tuo figlio.. o per rifarti tutta?”, “Usalo un filtro! Non sei neanche tu in viso, ma che hai fatto???”, “È la Paola Caruso di Avanti un altro? Perché è irriconoscibile”, “Ha fatto un trapianto facciale??”, “Io manco l’avevo riconosciuta, è cambiata tanto in viso..”. Insomma hanno perso un’occasione per stare in silenzio.