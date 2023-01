“Mi hanno trovato un tumore”. Il dramma del vip: la notizia è uno choc per tutti

Racconto choc di Emre Can, che ha confessato di aver scoperto un tumore che gli ha cambiato di botto la sua vita. Da un giorno all’altro l’incubo si è materializzato davanti ai suoi occhi, con i medici che hanno avuto l’arduo compito di avvisarlo della terribile diagnosi. Lui adesso ne ha avuto la forza di parlarne in queste ore, infatti ha rilasciato un’interessante e importante intervista a Dazn. Si è soffermato sulla sua vita professionale, ma poi l’attenzione si è anche spostata sulla sfera strettamente privata.

Emre Can ha saputo di essere stato colpito da un tumore in un periodo positivo della sua carriera. Ma nonostante la gioia di aver raggiunto un importante obiettivo lavorativo, la mazzata gli è arrivata improvvisamente ma si è subito rimboccato le maniche decidendo di lottare con tutte le sue forze. E ora ha avuto anche il coraggio di riferire tutto ai suoi fan, che ovviamente erano ancora all’oscuro di questa notizia. E immediatamente ha ricevuto tantissimi messaggi per supportarlo emotivamente.

Emre Can e la scoperta del tumore: “Cambiata la mia vita”

Nelle sue dichiarazioni a Dazn, Emre Can soffermandosi sul tumore ha esclamato: “Avevo un tumore alla tiroide, avevo urgente bisogno di un’operazione. Questo ha cambiato molto nella mia vita, puoi avere tanti soldi e puoi avere tutto ma la salute è la cosa più importante. Fa parte della vita, consiglio a tutti di fare dei controlli. Non importa quanto crediamo di essere sani, se scopriamo queste cose in tempo si può agire”. Poi ovviamente non ha potuto fare altro che dire grazie a chi gli ha permesso di farcela.

Il calciatore Emre Can ha saputo di avere il cancro quando era da poco approdato in Italia, parliamo del 2018 ai tempi della sua permanenza alla Juventus. Quindi, il ragazzo tedesco ma originario della Turchia ha chiosato: “Sono estremamente grato ai dottori, un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juventus mi chiamarono. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare della tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso solo per questo”.

Oggi finalmente ha superato la malattia ed è guarito dal tumore alla tiroide. Emre Can, 29 anni, ha militato nelle fila della Juventus dal 2018 al 2020 scendendo in campo in 37 partite realizzando anche 4 reti. Dal 2020 gioca nel Borussia Dortmund; in passato è stato anche a Liverpool, nel Bayer Leverkusen e nel Bayern Monaco. Con la nazionale della Germania ha disputato 37 incontri, impreziositi da 1 gol.