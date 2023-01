Martina Navratilova choc, ha un tumore a gola e seno. Il mondo dello sport e del tennis in particolare è sconcertato dalle recenti dichiarazioni di quella che è unanimemente considerata una delle migliori giocatrici di tutti i tempi. La tennista originaria della Repubblica Ceca ma naturalizzata americana ha 66 anni e recentemente ha rilasciato un’intervista al The Times in cui ha fatto sapere che a novembre scorso le è stato diagnosticato un cancro a gola e seno.

È stata lei stessa ad accorgersi di avere un linfonodo ingrossato al collo. Le successive analisi hanno purtroppo confermato i peggiori timori. Già 13 anni Martina Navratilova aveva sconfitto un tumore al seno dopo essersi sottoposta ad un ciclo di radioterapia. Con 18 Slam in bacheca la Navratilova detiene diversi record sia a livello femminile che maschile: maggior numero di titoli vinti (344), maggior numero di titoli vinti in singolare (167) e maggior numero di titoli vinti in doppio (177).

Leggi anche: “Un patrimonio da record”. Morte Pelé, occhi puntati sull’eredità: la cifra e a chi spettano i soldi





Le parole di Martina Navratilova dopo la scoperta del cancro

Annunciando di essere costretta a tornare a combattere contro il brutto male Martina Navratilova ha aggiunto: “È un doppio colpo grave, ma ancora risolvibile – le parole della campionessa – Spero in un esito favorevole. Sarà doloroso, ma lotterò con tutte le mie forze”. Altri dettagli sulle sue condizioni sono stati resi noti da una portavoce.

“Entrambi i tumori sono in fase iniziale, al primo stadio – ha fatto sapere la portavoce – la prognosi è buona e Martina inizierà il trattamento questo mese. Il tipo di cancro è l’HPV e questa forma di tumore risponde molto bene al trattamento. Martina ha notato un linfonodo ingrossato nel collo durante le finali WTA di Fort Worth. E quando il linfonodo non si è ridotto, è stata eseguita una biopsia i cui risultati hanno evidenziato un cancro alla gola al primo stadio”.

Dopo l’eccezionale carriera come tennista Martina Navratilova ha saputo ritagliarsi uno spazio importante come commentatrice tecnica. Proprio in veste di opinionista televisiva avrebbe dovuto partecipare ai prossimi Australian Oper di Melbourne al via il prossimo lunedì 16 gennaio. Ma ovviamente sarà costretta ad annullare questo impegno per dedicarsi a questa nuova e speriamo vittoriosa battaglia.

Gianluca Vialli, le ultime notizie dall’ospedale: come sta