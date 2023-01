Attacco contro Paola Barale dopo l’ultima foto privata, che ha scatenato la rabbia e le critiche di moltissimi utenti. Pensava probabilmente di essere solamente scherzosa e di mostrare un aspetto più intimo della sua vita, invece ha subito un’aggressione social quasi senza precedenti. Infatti, sotto il suo post sono stati diversi i messaggi negativi nei confronti dell’attrice e conduttrice televisiva, arrivata a 55 anni. E proprio per la sua età non più troppo giovanile è stata criticata per un gesto che avrebbe dovuto fare solo da ragazza.

Di Paola Barale non si è parlato solo di questa foto privata che ha fatto ha subito molte critiche. Recentemente ha anche attaccato Ballando con le stelle. Di Ivan Zazzaroni ha detto: “Io forse gli stavo un po’ antipatica non so perché”, mentre è stato più affilato il giudizio su Fabio Canino: “Ha rotto le scatole perché voleva che fossi quella di 30 anni fa con Madonna, Carrà ed io ho cercato un po’ di accontentarlo anche se non mi sentivo a mio agio”. Tra i giurati ha salvato solo Guillermo Mariotto perché la diverte e Selvaggia Lucarelli.

Paola Barale, la foto privata fa incetta di critiche

Nonostante Paola Barale si senta giustamente ancora molto giovane, a causa dell’ultima foto privata è stata bersagliata da critiche. Al momento non ha reagito a questi attacchi gratuiti, ma ha confermato il suo post su Instagram e non ha fatto alcun passo indietro. Certo, gli odiatori della rete esistono sempre, ma mai lei si sarebbe aspettata di dover fare i conti con tanta cattiveria nei suoi confronti. Ma vediamo insieme qual è stato il motivo scatenante della protesta da parte di alcuni hater.

La Barale ha prima postato una foto del collo di una statua e poi del suo, che presentavano entrambi un succhiotto. E ha commentato: “Vuoi dire che frequentiamo lo stesso tipo!? Baciare bene è un’arte. Buon weekend anche a voi”. Hanno riso a crepapelle, pubblicando le emoticon raffiguranti le risate, Sabrina Salerno ed Ema Stockholma. Mentre altri sono rimasti sconcertati e hanno fatto notare tutta la loro sorpresa, davanti ad una foto che secondo loro mai avrebbe dovuto rendere pubblica.

Chi l’ha criticata ha detto: “Ma sono cose da adolescenti”, “Caduta di stile a quasi 60 anni”, “Post di dubbio gusto”, “Io direi inappropriato”, “Paola, ma ancora i succhiotti ti fai fare?”, “Ma dai seriamente?”. Comunque non è dato sapere chi sia l’autore di questo succhiotto. Chissà se lei uscirà allo scoperto nei prossimi giorni.