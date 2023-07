Pamela Camassa è stata una delle concorrenti dell’ultima Isola dei Famosi e ora, a distanza di tempo dalla fine del reality show di Ilary Blasi, ha svelato quanti chili ha perso. Per la prima volta da quando è terminata l’esperienza televisiva, ha deciso di rilasciare un’intervista e di dire qualcosa di importante sul suo peso. Nessuno si aspettava così tanta differenza, ma ora è tutto confermato anche alla luce delle ultime immagini postate sul suo profilo Instagram.

E Pamela Camassa non è l’unica ad aver perso molto peso. L’ex Isola dei Famosi ha annunciato quanti chili ha perso durante l’esperienza in Honduras, mentre Elettra Lamborghini ha pure sconvolto tutti positivamente. Ne ha persi sette in appena due settimane La cantante ha seguito una dieta a base di fibre e proteine, diminuendo, non eliminando, i carboidrati. Si tratta di 5 pasti. Ma torniamo adesso alla compagna di Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa e l’Isola dei Famosi, quanti chili ha perso grazie al reality

Tra l’altro Pamela Camassa, oltre a rivelare quanto le abbia fatto bene l’Isola dei Famosi soffermandosi su quanti chili ha perso in poco tempo, ha anche ammesso di non aver avuto particolari difficoltà di ambientamento in Honduras: “Non sono più di tanto provata dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno”.

E poi ecco svelare l’arcano sui chili perduti: “In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume”. Ed effettivamente nelle immagini mostrate sui social è stato possibile notare questa grande differenza. Lei è sempre stata una donna meravigliosa, ma adesso si sente ancora più in forma ed è pronta ad affrontare al meglio questi mesi estivi, godendosi anche un corpo ancora più bello da mettere in mostra sulle spiagge.

E l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sotto ogni foto che posta online, riceve una quantità industriale di complimenti. Il suo percorso nel programma è stato infatti molto apprezzato dal pubblico e ora i fan la stanno riempiendo di messaggi positivi anche per il suo nuovo peso corporeo.