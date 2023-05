Davvero sconcertante ciò che è successo nelle scorse ore e che ha visto una vip italiana al centro dell’attenzione. Anzi, è stata sua figlia di appena due anni ad essere stata vittima di insulti pesantissimi e inaccettabili per lei e per innumerevoli fan della giovane. Quest’ultima ha postato gli attacchi ricevuti in privato, rendendoli così pubblici. E in tanti si chiedono come si faccia ad avere tanta cattiveria nei confronti di una bimba.

E proprio questa vip, ora alle prese con sua figlia Anastasia e gli insulti nei suoi riguardi, era finita nel mirino del web per un’altra questione tempo fa. Con il cordone ombelicale e la ciocca di capelli della prima figlia Anastasia, ha raccontato ai suoi follower di voler realizzare un altro gioiello, questa volta dedicato proprio alla sua primogenita. Il filmato pubblicato dall’ex volto di Uomini e Donne era stato ricondiviso sui social e commentato da molti utenti.

Vip italiana furiosa: sua figlia Anastasia vittima di pesanti insulti

Non è la prima volta che la vip faccia i conti con vicende orribili riguardanti sua figlia. Anastasia è già stata oggetto di insulti in passato, ma stavolta si è andati oltre ogni limite. La piccola è la primogenita dell’influencer Ludovica Valli, che è diventata mamma per la seconda volta solamente lo scorso mese di febbraio. Dopo aver pubblicato una Instagram story sulla bambina, una odiatrice della rete si è scatenata improvvisamente.

In questo filmato della bimba, la figlia di Ludovica Valli è intenta a salire sopra una panchina ma non è riuscito a compiere il gesto in maniera lineare come accade spesso ai bambini. Queste difficoltà di Anastasia hanno provocato una reazione gravissima di un’utente, che l’ha offesa per il peso: “Non sa salire, che schifo. Cicciona“. A quel punto la sorella di Beatrice Valli ha replicato immediatamente: “Ma questa signora che problemi ha?”.

Il 9 febbraio scorso Ludovica Valli aveva annunciato così la notizia del suo secondo parto: “Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza”. E da lì in poi spesso e volentieri mostra entrambi i suoi figli insieme.