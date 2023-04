Polemica sull’ex volto di UeD e su un gioiello che ha deciso di mostrare ai suoi follower. L’influencer ha deciso di acquistare un anello realizzato con il cordone ombelicale del figlio nato a febbraio con una ‘gemma’ realizzata da un piccolo contenitore che al suo interno il latte materno. Nel video ha mostrato il suo nuovo gioiello e si è detta dispiaciuta per non essere riuscita a realizzare la stessa cosa anche con la sua prima figlia.

L’annuncio del nuovo arrivato era arrivato 9 febbraio 2023 sull’account social dell’ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi. A ottobre aveva finalmente ha svelato il sesso di ‘Bebè 2’, come lo chiamava lei. I suoi 2 milioni di follower aspettavano da tempo questo annuncio. Ludovica Valli ha dato il benvenuto al figlio Otto e in queste ore ha mostrato il suo nuovo anello.

Ludovica Valli, bufera dopo il video sull’anello con il latte materno

Un anello che ha creato una vera e propria bufera. Nel video mostrato dai suoi follower, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e sorella di Beatrice ha spiegato come vengono realizzati questi particolari gioielli. Sempre nel video realizzato taggando anche l’azienda che ha ha realizzato l’anello, Ludovica Valli ha spiegato di aver conservato un pezzo del cordone ombelicale e una ciocca di capelli della prima figlia.

Con il cordone ombelicale e la ciocca di capelli della prima figlia Anastasia, Ludovica Valli ha raccontato ai suoi follower di voler realizzare un altro gioiello, questa volta dedicato proprio alla sua primogenita. Il filmato pubblicato dall’ex volto di Uomini e Donne è stato ricondiviso sui social e commentato da molti utenti.

Ma che inquietudine la ciocca di capelli, più del latte come anello, più del cordone aiuto pic.twitter.com/UNth8KVqYX — ADTOOMUCH✨ (@adtoomuch) April 27, 2023

“Ma che inquietudine la ciocca di capelli, più del latte come anello, più del cordone aiuto”, “Ho appena visto le storie di Ludovica Valli, per me è pazza da legare ma come fate a seguirla senza aver paura”, “La fierezza con cui parla del fatto che conserva il cordone ombelicale della proma figlia e la ciocca di capelli e che non vede l’ora di farci un gioiello Per me è ossessionata da far tanta paura“, sono solo alcuni dei commenti su Twitter.