Fiocco celeste per l’ex UeD e oggi influencer seguitissima. L’annuncio del nuovo arrivato è stato pubblicato il 9 febbraio 2023 sull’account social dell’ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi. A ottobre aveva finalmente ha svelato il sesso di ‘Bebè 2’, come lo chiamava lei. I suoi 2 milioni di follower aspettavano da tempo questo annuncio. Ludovica Valli ha partorito e l’annuncio è arrivato sui social.

“Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo la ragione della nostra esistenza”, ha scritto l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, programma grazie al quale è diventata famosa. Ludovica Valli ha postato una foto del nuovo arrivato insieme a quelle del futuro marito e padre della sua prima figlia, Anastasia.

Ludovica Valli ha partorito, è nato il secondo figlio: foto e nome

Annuncio che è arrivato poche ore fa e attraverso un post con alcune foto che ritraggono la neomamma e il piccolo di casa. Ludovica Valli ha partorito e per lei è il secondo figlio. La primogenita avuta dall’amore con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio si chiama Anastasia ed è nata nel 2021. Spesso la piccola è protagonista dei suoi contenuti social.

Il 7 agosto scorso aveva dato la notizia di essere incinta per la seconda volta, a ottobre quella del fiocco celeste e oggi che Ludovica Valli ha partorito ha dato il bellissimo annuncio sul suo account Instagram. Una carrellata di foto in bianco e nero del piccolo venuto alla luce la notte del 9 febbraio 2013. E un video che mostra il bambino poggiato sul grembo della madre.

“Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza”, si legge nella caption del post pubblicato da Ludovica Valli, che dopo il parto ha pubblicato le foto del piccolo. Tantissimi gli auguri dei vip ed ex volti di “Uomini e donne” come Giulia De Lellis, Nilufar Addati, Claudio Sona e Clarissa Marchese. Non potevano mancare gli auguri Beatrice Valli, anche lei in dolce attesa, che ha commentato con: “Benvenuto Otto”.