Fiocco celeste in arrivo per l’ex UeD e oggi influencer seguitissima: Ludovica Valli è incinta per la seconda volta e finalmente ha svelato il sesso di ‘Bebè 2’, come lo chiama lei. I suoi quasi 2 milioni di follower aspettavano da tempo questo annuncio.

Annuncio che è arrivato poche ore fa e attraverso un video dolcissimo che coinvolge anche la primogenita avuta dall’amore con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, Anastasia. Nata nel 2021 e spesso protagonista dei suoi contenuti social, sarà presto una sorella maggiore.

Ludovica Valli incinta svela il sesso del secondo figlio

Ludovica Valli aspetta un maschietto. Il 7 agosto scorso aveva dato la notizia di essere incinta per la seconda volta, ora quella del fiocco celeste che fra qualche mese lei e il compagno appenderanno alla porta di casa. Il video, come anticipato, è molto emozionante. E anche originale, sulle note di ‘Latch’ di Sam Smith.

Nel post l’inquadratura è sul pancione sul quale la stessa Ludovica disegna un cuore con della tempera. Il video, inizialmente, è in bianco e nero e dunque non si capisce di quale colore sia il disegno. Ma quando arriva Anastasia posa la sua manina sul vento della mamma le immagini diventano a colori e si può vedere chiaramente che il cuoricino è blu.

Sotto al post una marea di auguri, anche dalle amiche vip come Costanza Caracciolo, Paola Turani e Giulia Calcaterra tra le tante. Qualche tempo prima Ludovica Valli, che è incinta da 6 mesi circa, aveva rivelato che l’arrivo del secondo figlio non era stato per niente casuale e che anzi era stato fortemente voluto sia da lei sia dal compagno con il quale fa coppia fissa dal 2019. Ora non resta che aspettare di conoscere il nome scelto.