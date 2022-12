Nuova coppia vip. L’annuncio è arrivato sui social direttamente dall’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne, noto per aver vestito anche i panni del tentatore durante l’edizione di Temptation Island andata in onda nel 2019.

Nel filmato pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne si trovano in palestra e dopo una presa si lasciano andare a un bacio. La conferma è arrivata dopo le ricorrenti voci che vedevano i due sempre più vicini. Tantissimi like al video postato sui social commentato dalla coppia vip con un semplice “us”, cioè noi.

Nuova coppia vip, Sheila Gatta e Alessandro Zarino sono fidanzati

“Non avevate detto di essere solo colleghi? Comunque si percepiva qualcosa di più! Belli”, “Stupendiiiiiiii. Si vedeva la vostra complicità, tropp belli”, “Siete Stupendi”, “Una coppia meravigliosa”, “L’ho pensato dal primo video insieme finalmente lo avete capito anche voi…i diretti interessati sono sempre gli ultimi a capire”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al post.

La nuova coppia vip è formata da Sheila Gatta e Alessandro Zarino. L’indiscrezione su Shaila e Zarino era stato dato questa estate anche dalla influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, ma i due avevano negato spiegando che il loro rapporto era solo lavorativo.

“Essendo seguiti da tante persone, unire le due community è importante per comunicare al meglio tutto ciò che abbiamo imparato negli anni, per il benessere sia fisico che mentale”, aveva scritto Zarino. “Siamo spesso insieme perché siamo degli atleti”, aveva assicurato Sheila Gatta, che qualche mese fa ha rotto con l’ex calciatore del Frosinone Leonardo Blanchard. Più movimentata la storia di Alessandro Zarino. Nel 2019 era stato tentatore di Temptation Island ed era uscito dal programma con Jessica Battistello, che per lui aveva lasciato il fidanzato Andrea.

Poi la storia non era andata bene ed era diventato tronista scegliendo Veronica Burchielli, che però gli aveva detto no per poi diventare a sua volta la nuova tronista. A quel punto Alessandro era tornato in studio per corteggiarla e i due sono usciti insieme. Anche la loro storia è durata pochissimo e poi di Zarino si sono perse le tracce. Ora la nuova coppia vip formata da Alessandro Zarino e Shaila Gatta ha deciso di uscire dallo scoperto.