“Alessandro Zarino nel Guinness dei primati”. Ricordate l’ex tronista di UeD? Si è appena saputo

Forse non tutti lo ricorderanno. Ma il suo percorso a Uomini e Donne era stato molto particolare. L’allora tronista Alessandro Zarino si era messo in evidenza facendo ricadere la sua scelta su Veronica Burchielli. Questa inizialmente aveva rifiutato, chiedendo di poter intraprendere a sua volta il percorso da tronista. Ma le cose non andarono come sperato e così Veronica tornò sui suoi passi chiedendo di poter rivedere Alessandro.

Insomma, alla fine i due iniziarono una relazione: “Ero stressatissimo – le parole dell’ex tronista – sono stato in ansia, perché non sapevo quello che sarebbe successo, però ero molto contento di rivederla e di capire cosa provava guardandola negli occhi. Ho capito che qualcosa nel mio cuore c’era, quello che c’è nel suo me lo dimostrerà, non è facile ricominciare da capo. Ci proviamo”. Tuttavia dopo alcuni mesi la relazione si interruppe.

Oggi Alessandro Zarino ha voltato pagina e per lui Veronica Burchielli rappresenta soltanto il passato. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra concentrato esclusivamente sulla sua carriera. E, a quanto pare, è single. Così almeno appare sul suo profilo Instagram, dove compare sempre rigorosamente da solo. A parlare del suo presente ci pensa l’esperto di gossip Amedeo Venza che annuncia come Zarino sia entrato nel Guinness World Record.





Volete sapere perché? Beh, è presto detto. “Alessandro Zarino è entrato nel Guinness World Record per aver sfilato a 6800 metri di altitudine per un evento a favore della biodiversità nel mondo! Sarà una sorta di docufilm che racconterà la magica avventura di 12 modelli e Zarino ha rappresentato l’Italia”. Dunque Alessandro è riuscito a conquistare l’incredibile obiettivo togliendosi una grandissima soddisfazione. L’avreste mai immaginato?

Mentre Alessandro Zarino fa parlare di sé per lo splendido risultato, un altro volto noto del dating show ha recentemente dichiarato di voler tornare in studio. Parliamo di Giorgio Manetti che vorrebbe corteggiare Isabella Ricci: “Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”.