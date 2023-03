Brutta notizia per i fan della vip, i quali hanno saputo che il suo rapporto coniugale sarebbe ormai in crisi. Parliamo di Britney Spears, infatti il suo matrimonio potrebbe essere finito e sarebbe una sorta di record, dato che si è sposata meno di un anno fa. Ci sono degli indizi, che sarebbero inequivocabili, che stanno facendo preoccupare i suoi fan. Una brutta botta per i suoi ammiratori, anche se la speranza è che ci siano smentite al più presto. Ma tutto va nella direzione peggiore.

Prima di raccontarvi tutto su Britney Spears e del suo matrimonio a forte rischio, nel mondo dei famosi è arrivata un’altra notizia ma in questo caso positiva. Gioia enorme per la cantante Rosalìa, che si presenterà al suo matrimonio tra non molto anche se non ha ancora comunicato la data. Con le lacrime agli occhi ha quindi mostrato l’anello imperniato di diamanti e ha commentato: “Oh mio Dio, ho tutto il mascara sciolto. Ti amo“. Rosalìa si è fidanzata con il quasi coniuge Rauw Alejandro, anche lui cantante, circa 2 anni fa.

Britney Spears, matrimonio in crisi? Cosa è emerso

Il sito Whoopsee ha fatto sapere che Britney Spears potrebbe separarsi a breve, quindi il suo matrimonio sarebbe già al capolinea ad appena 10 mesi dal lieto evento. Nel giugno 2022 era convolata a nozze con una festa sfarzosa, alla quale erano stati invitati moltissimi vip. Tra tutte erano spiccate le presenze della collega Madonna e di Selena Gomez. Innanzitutto lei è stata beccata in vacanza in Messico, senza suo marito e soprattutto senza l’anello indossato al dito. E anche lui ha fatto la stessa cosa.

Nemmeno lui, il modello e attore Sam Asghari, è stato visto con il prezioso al dito mentre si trovava negli Stati Uniti e precisamente nella città di Los Angeles. Whoopsee ha comunque riferito che era nei pressi dell’abitazione di Thousand Oaks entrambi a sbrigare delle commissioni. Già in passato, però, una sua frase aveva allarmato tutti: “Ritorno al Messico, prima che mi sposassi… ero così felice qui”. Quindi alcuni utenti avevano fatto una considerazione, infatti dicendo questa cosa potrebbe significare che ora non sarebbe contenta.

La cantante è in vacanza con l’amico Cade Hudson, che è anche il suo manager. Britney e Sam hanno anche dovuto fare i conti con una devastante notizia, infatti lei ha perso un figlio durante la gravidanza. Ora vedremo se il matrimonio si potrà salvare oppure no.