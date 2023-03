Spettacolare annuncio social della coppia vip, che ha deciso di compiere uno dei passi più importanti dal punto di vista sentimentale. Rosalìa si unirà infatti in matrimonio con il suo compagno famoso, come annunciato da loro durante la pubblicazione di un video su Instagram. I due hanno presentato ai propri fan un brano musicale fatto insieme, ma hanno anche inserito una grossa sorpresa. Infatti, lei alla fine del filmato si è immortalata mentre piangeva sfoderando un anello luccicante.

Quindi, c’è stata la proposta ufficiale di nozze a Rosalìa. Quest’ultima ora può dedicarsi al suo matrimonio, oltre che alla carriera professionale, dato che tutti sono a conoscenza di questa novità sensazionale. Non c’erano state anticipazioni, quindi questa comunicazione è arrivata improvvisa e ha sorpreso positivamente migliaia e migliaia di persone. Poche, ma intense le parole scelte dalla giovane per ringraziare pubblicamente il suo futuro marito, che l’ha resa molto felice.

Leggi anche: “Sì, ci sposiamo!”. La coppia di UeD pronta per il grande passo: nozze in arrivo, c’è la data





Rosalìa, matrimonio per la cantante: arrivata la proposta ufficiale

Quindi, gioia enorme per la cantante Rosalìa, che si presenterà al suo matrimonio tra non molto anche se non ha ancora comunicato la data. Con le lacrime agli occhi ha quindi mostrato l’anello imperniato di diamanti e ha commentato: “Oh mio Dio, ho tutto il mascara sciolto. Ti amo“. Ed è scattato un romantico bacio tra lei e il compagno, che ha quindi ottenuto la risposta affermativa alla sua proposta ufficiale. Un amore bellissimo quello che vivono i due, culminato con le ormai imminenti nozze.

Rosalìa si è fidanzata con il quasi coniuge Rauw Alejandro, anche lui cantante, circa 2 anni fa. Si sono conosciuti ed innamorati ad agosto 2021, ma difficilmente si sono viste foto di coppia. Nonostante entrambi utilizzino costantemente i rispettivi profili social, hanno preferito viversi nel privato la loro straordinaria storia d’amore. Ma adesso c’era da fare un annuncio troppo importante e hanno messo da parte la riservatezza. Celebrando con tutti i fan questo avvenimento storico nella loro sfera intima.

Classe 1992, Rosalìa è originaria della Spagna e ha iniziato la sua carriera da cantante nel 2013. Il suo successo è arrivato nel 2017 con il primo album in studio, Los àngeles. Rauw Alejandro, classe 1993, è nato in Portorico e ha cominciato la sua attività artistica 9 anni fa.