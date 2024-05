Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sono le grandi protagoniste della nuova stagione di Celebrity Hunted, dunque sono in coppia per scappare dagli “Hunter” nel programma. Le prime puntate sono in uscita e nel frattempo le due sono state ospiti di Catteland, il programma di Radio Deejay condotto da Alessandro Cattelan in onda ogni giorno dalle 12 alle 13. E per la prima volta l’argentina più chiacchierata d’Italia ha parlato della rottura con Elio Lorenzoni.

Ad oggi Belen sembrerebbe aver voltato pagina con un altro uomo. È stata infatti avvistata in compagnia di un altro ragazzo dal settimanale Diva e Donna, che l’ha paparazzata insieme a Angelo Edoardo, 34 anni, di origine siciliane ma del quale al momento non si hanno altre informazioni. A far pensare che si tratti di un flirt anche una storia pubblicata da Belen su Instagram, vale a dire lo screen di una testata che riportava la notizia, dove lei ha avuto premura di correggere il nome del ragazzo.

Leggi anche: “Anche Donatella Versace”. Chiara Ferragni, l’ultima indiscrezione è sull’amica: “Per Fedez”





Belen, perché è finita con Elio Lorenzoni

Ma fino a pochi mesi fa sembrava fare sul serio con Elio Lorenzoni. Cosa è successo con l’imprenditore bresciano che ha trascorso con lei le vacanze di Natale e quelle di famiglia in Argentina? La stessa Belen aveva parlato addirittura di matrimonio, oltre che di serenità ritrovata dopo un periodo molto buio, poi all’improvviso tutto finito.

Solo ora, nel corso dell’intervista radiofonica con la sorella Cecila, Belen ha raccontato della fine della storia con l’imprenditore bresciano, che finora non aveva mai commentato, nemmeno sui social. “Non puoi capire i coltelli che sono volati”, ha raccontato ad Alessandro Cattelan riferendosi a Elio Lorenzoni. Quindi ha confermato che la relazione è finita perché lui non andava d’accordo con sua madre, Veronica Cozzani.

Proprio a Capodanno, durante il viaggio con la famiglia in Argentina, Belen si era accorta che tra Elio e sua madre non scorreva buon sangue, tanto che avrebbero iniziato a litigare: “Non ci andava d’accordo, mia mamma mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa”.