Chiara Ferragni, l’ultima segnalazione. Fa ancora parlare la separazione in corso tra la famosa influencer e il marito, il rapper Fedez. Recentemente il cantante aveva parlato a “Belve” della rottura, ma anche della “forte intesa sessuale con Chiara” che ha continuao a chiamare “mia moglie”, chiarendo poi che usa il termine “solo legalmente”. Ovviamente ha parlato anche del pandoro-gate che sì “ha contribuito a peggiorare la crisi sentimentale già in corso”.

Negli ultimi giorni si è parlato anche delle nuove frequentazioni di Fedez. È spuntata fuori una donna, ripresa di spalle, che sembra proprio Chiara Ferragni, ma non lo è. Qualche tempo fa, mentre l’artista era a Los Angeles, era spuntata un’altra donna, l’influencer Giulia Ottorini. Nulla di confermato, comunque. Ora arriva l’indiscrezione su Chiara Ferragni e quello che è successo dopo i recenti sviluppi sul marito.

La segnalazione sul rapporto tra Chiara e Donatella Versace

A quanto pare la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez inizia a riguardare le conoscenze in comune. Poco tempo fa il cantante aveva dichiarato: “Sono il nuovo ceo di Versace“. In realtà si trattava solo di uno scherzo, come rivelato dallo stesso rapper. In ogni caso è risaputo che la coppia ha sempre avuto un ottimo rapporto con Donatella Versace. Tuttavia qualcosa è cambiato recentemente.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha reso nota una segnalazione giunta da un componente dello staff di Donatella Versace: “Lavoro nell’entourage di Donatella Versace – fa sapere la fonte – ti posso solo dire che si vocifera che lei non ha più il rapporto con Chiara e Donatella vuole molto bene a Fedez, quindi ha preso questa decisione. Donatella è una donna intelligente e buona. Anonimo”.

Insomma sembra sia arrivata al capolinea l’amicizia tra Chiara Ferragni e Donatella Versace. Difficile dire perché, ma probabilmente la vicinanza a Fedez ha spinto verso questa decisione. Nel frattempo il volto dell’imprenditrice è stato sostituito da Havi Mond come testimonial della nota marca di prodotti per capelli. Sembra inoltre che Chiara abbia bisogno di 6 milioni di euro dopo la fuga di alcuni sponsor e si sta muovendo per trovare nuovi investitori per le sue società.

