Non è un bel momento per Chiara Ferragni. In quesi giorni il Codacons è intervenuto nuovamente sul caso del pandoro Balocco e ha annunciato che interverrà al Tar del Lazio nei ricorsi presentati dall’influencer e da Balocco sul caso della multa inflitta dall’Antitrust per il pandoro ‘Pink Christmas’, che saranno discussi il prossimo 17 luglio.

L’associazione di consumatori chiarisce che “l’intervento al Tar è finalizzato a contestare punto per punto le istanze della Ferragni e dell’azienda dolciaria e smontare le assurde tesi difensive che vorrebbero scaricare ogni responsabilità sui consumatori che hanno acquistato il prodotto e che, come più volte ripetuto dalla stessa Ferragni, avrebbero frainteso i messaggi lanciati dall’influencer e dall’azienda”.

Chiara Ferragni, 100mila follower vanno via nelle ultime ore

“Chiederemo ai giudici del Tar di confermare la sanzione dell’Antitrust e rigettare tutte le richieste della Ferragni e di Balocco, forti della recente sentenza del Tribunale di Torino che ha confermato gli illeciti già sanzionati dall’Autorità per la concorrenza”, commenta il presidente Codacons Carlo Rienzi. Ma c’è di più, perché nelle ultime ore c’è stata un’altra brutta notizia per l’imprenditrice, un vero dramma per lei che vive di numeri, social e follower.

Chiara Ferragni vive di numeri social e i suoi account sono lo specchi di quanto sta accadendo nella sua vita da quando è esploso il caso del pandoro Balocco. Regina di Instagram con milioni di follower, da mesi Chiara Ferragni si trova davanti a una fuga di massa dai suoi account e nelle ultime ore è accaduto qualcosa di davvero pesante.

Prima del caso giudiziario i follower di Chiara Ferragni erano 29.732 milioni, mentre ora sono “solo” 29 milioni. I fan dell’imprenditrice continuano a fuggire dalla sua pagina Instagram e nelle ultime ore, come riportano diversi quotidiani, sono stati addirittura 100mila follower ad abbandonarla nelle ultime ore. I numeri restano comunque alti, non si può fare finta di niente davanti a un’emorragia ormai inarrestabile.