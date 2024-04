Si sta godendo giornate indimenticabili, da quando ha rotto con Chiara Ferragni. Dopo essere stato a Miami coi figli, li ha riportati in Italia ed è ripartito alla volta degli Stati Uniti per viversi altre esperienza da sogno. Fedez è stato al Coachella Festival e non era affatto solo, infatti è stato visto insieme ad una ragazza famosa e le loro foto sono state pubblicate in rete.

A paparazzarli ci ha pensato Whoopsee, che ha condiviso le immagini anche su Instagram. Fedez era insieme a questa ragazza famosa e alquanto discussa, visto che sarebbe finita in situazioni non molto piacevoli. C’erano anche altri amici del rapper milanese, ma la sintonia maggiore è sembrata essere proprio tra loro due. E ora conosciamo il nome della giovane.

Leggi anche: “Ecco che fine ha fatto”. Chiara Ferragni torna alla luce del sole: e anche Fedez si fa vedere





Fedez insieme ad una ragazza famosa negli Stati Uniti: chi è lei

Momento straordinario per Fedez, che nella città di Los Angeles ha goduto appieno del fatto di essere ora un uomo single. Ed è stato visto insieme a questa ragazza famosa, che al momento dovrebbe trattarsi di un’amica. Ma c’è già chi sta guardando oltre e pensa che possa diventare anche la sua nuova fidanzata. Lei si è lasciata da poco ed è quindi libera da vincoli sentimentali.

Whoopsee ha postato una serie di foto tra Fedez e lei, che si chiama Giulia Ottorini e lavora come influencer. E ha scritto: “Dopo la recente separazione da Chiara Ferragni e la discussa intervista rilasciata a Francesca Fagnani nell’ultima puntata di Belve, Fedez è volato in California per partecipare al Coachella Valley Music and Arts Festival. Negli ultimi giorni, attraverso numerose storie pubblicate su Instagram, il rapper ha tenuto costantemente aggiornati i suoi fan riguardo le sue giornate californiane. Ed eccolo sorridente mentre esce da un centro commerciale insieme a alcuni amici, tra cui la creator Giulia Ottorini, ex fidanzata del rapper MamboLosco“.

Il sito Gossip e Tv ha ricordato che Giulia Ottorini, che ha 21 anni ed è originaria di Bologna, è una delle influencer indagate dal Fisco da marzo. Anni fa rivelava di ottenere 30mila euro in soli 4 giorni, quindi la Guardia di Finanza ha voluto vederci chiaro. Ora lei sembra essere diventata un’amica stretta di Fedez e chissà come potrà evolvere questo rapporto.