Raz Degan è tornato in televisione e ha presento a Verissimo la fidanzata Cindy, a cui è legato dal 2017. Dopo sei anni l’attore ed ex modello è uscito allo scoperto portando la sua dolce metà nel salotto di Silvia Toffanin, che ha voluto sapere tanti aneddoti sulla loro storia d’amore, praticamente tenuta in segreto fino a ieri. “Sono orgoglioso di lei e di quello che mi trasmette. Mi fa sentire a casa, mi protegge, mi aiuta e mi rende un uomo migliore”, ha detto Raz Degan.

“Le cose belle vanno protette in questo mondo, non volevo perdere la nostra intimità”, ha raccontato Raz Degan a Silvia Toffanin. E ancora: “L’ho incontrata per caso a Bali sei anni fa. Dopo l’Isola dei famosi. Ero andata a trovare la mia famiglia che vive lì, da allora abbiamo cominciato a girare il mondo insieme. Gli angoli più remoti. Lei ha la forza di girare il mondo con me”.

Raz Degan, 55 anni, ha parlato anche di come sia per lui vivere un amore in età più matura: “Mia nonna ha trovato l’amore della sua vita a 88 anni. Credo che non ci siano limiti all’amore, è la cosa più bella del mondo, non bisogna avere paura”. In studio con Raz Degan la fidanzata Cindy, che è italo-americana. Anche lei come l’attore israeliano è un’appassionata viaggiatrice.

“Io sono sempre stata una viaggiatrice avventurosa, ma lui mi ha portato a spingere sempre di più. Raz è un uomo di contrasti. Con lui riusciamo a vivere il viaggio più avventuroso e poi goderci la tranquillità della nostra casa con i nostri cani. È molto attento, premuroso, protettivo”, ha detto Cindy parlando del fidanzato.

“Insieme abbiamo trovato l’equilibrio”, ha detto ancora l’attore Raz Degan. “La casa in Puglia in mezzo al nulla, lì abbiamo il nostro orto, e poi il mondo da girare insieme. Per me lei è casa. Non sono perfetto, ma lei mi rende un uomo migliore”. Qualche tempo fa l’attore aveva voluto parlare della sua fidanzata su Instagram, dove aveva pubblicato una foto insieme a lei e parlato del progetto di un viaggio sull’Himalaya.