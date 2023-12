Belen Rodriguez e Stefano De Martino, gli ultimi aggiornamenti sul caso. Negli ultimi giorni le pagine di gossip e televisione non hanno fatto altro che parlare dei recenti fatti avvenuti a proposito della rottura tra la modella e showgirl argentina e il conduttore italiano. Dopo l’ospitata a Domenica In e la rivelazione di Belen sui presunti tradimenti di Stefano, anche le indiscrezioni sulla reazione per nulla felice del papà di Santiago. E adesso alla luce del sole anche la scoperta sui social.

Fuori un’altra ‘bomba’ dopo le rivelazioni di Belen Rodriguez sull’ex marito. Stefano De Martino non avrebbe preso per nulla bene le rivelazioni di Belen rese davanti alle telecamere del talk domenicale condotto da Mara Venier. Giuseppe Candela su Dagospia ha sganciato la ‘bomba’: “De Martino ospite da Fazio ha scelto la linea soft, toni pacati. Nessuno scontro diretto con l’ex moglie, ma persone a lui vicine raccontano: ‘È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip’”, si apprende sul sito.

“12 donne, con alcune di loro ho anche parlato”, tutto sarebbe partito da queste parole di Belen rese davanti al pubblico di Domenica In. “Non dormivo più, ho perso tantissimo peso e sono arrivata a 47 kg”, ha raccontato ancora Belen spiegando il turbolento momento della depressione contro la quale ha combattuto: “Ora sono fuori, ho vinto e sono più tosta che mai”.

E a distanza di qualche tempo, oggi arriva anche il gesto definitivo della modella anche e soprattutto in relazione alle voci che vedrebbero Stefano De Martino come ipotetico nome candidato a prendere in mano le redini dell’edizione 2025 del Festival di Sanremo, e questo accanto a un altro nome, quello di Alessandro Cattelan.

A tal proposito Alberto Dandolo su Oggi si sarebbe lanciato in alcune considerazioni: “Conosciamo tutti le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez sui presunti tradimenti dell’ex marito. Per Stefano De Martino è iniziata una massiccia operazione di riposizionamento della sua immagine pubblica”. Stefano De Martino ‘bloccato’ da Belen Rodriguez? Sicuramente per il conduttore non è un periodo molto facile in vista di un “riposizionamento della sua immagine pubblica”, come sottolineato da Dandolo.