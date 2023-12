“È successo dopo l’intervista bomba di Belen”. Stefano De Martino ha fatto vedere tutt’altro, ma ora viene a galla la verità

Stefano De Martino, cosa è successo dopo le rivelazioni Belen. La sorella Rodriguez ha concesso una lunga intervista nel corso dell’ospitata a Domenica In di Mara Venier. E il focus non poteva che essere la fine della relazione con il conduttore e padre del figlio Santiago. Tutti ormai conoscono il contenuto della lunga chiacchierata avvenuta tra Belen e zia Mara, ma come avrà realmente reagito Stefano De Martino dopo le rivelazioni sui presunti tradimenti tesi alle spalle della modella e showgirl? Fuori la verità.

Stefano De Martino su tutte le furie dopo le rivelazioni di Belen Rodriguez a Domenica In. Per chi se lo fosse perso, l’appuntamento nel salotto televisivo di zia Mara ha rappresentato per la modella e showgirl argentina un modo per spiegare al pubblico tutti i retroscena sulla relazione con il conduttore, naufragata già da diversi mesi e per motivi ben precisi.

Stefano De Martino su tutte le furie dopo le rivelazioni di Belen Rodriguez: l’indiscrezione ‘bomba’

“12 donne, con alcune di loro ho anche parlato”, ha detto l’argentina davanti alle telecamere di Domenica In. “Non dormivo più, ho perso tantissimo peso e sono arrivata a 47 kg”, ha raccontato ancora Belen spiegando il turbolento momento della depressione contro la quale ha combattuto: “Ora sono fuori, ho vinto e sono più tosta che mai”, ha spiegato. E ancora: “Quando è cominciato tutto stavo con lui”, ha sottolineato Belen riferendosi a Stefano, e ancora: “Sono stata 20 giorni in clinica, non riuscivo a riprendere peso. Mi sono guardata ed ho detto: ‘Stai morendo’. Stefano non ha saputo essere un marito”.

Ma a fronte delle parole di Belen, Stefano non sembra aver voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Almeno fino a quando non è emersa un’altra verità. “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e chi decide di tenerla per sé. Io ho sempre ritenuto di non dire la mia verità per dei motivi: il primo motivo è il bene che voglio ancora a Belen; il secondo è perché Belen è la madre di mio figlio, questa è la cosa fondamentale. Charlie Chaplin diceva una frase meravigliosa ‘La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un’inquadratura larga’. Io mi auguro che, pian piano, l’inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita”, ha replicato Stefano nello studio di Che Tempo che Fa.

Oggi un’altra notizia bomba lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia. Sembra infatti che Stefano non abbia preso per nulla bene quanto affermato dall’ex moglie. “De Martino ospite da Fazio ha scelto la linea soft, toni pacati. Nessuno scontro diretto con l’ex moglie, ma persone a lui vicine raccontano: ‘È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip’”, si apprende sul sito.