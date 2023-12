Belen Rodriguez, grandi novità all’orizzonte. Oltre ad aver cambiato fidanzato la showgirl argentina naturalizzata italiana sembra essere in un momento di grandi cambiamenti nella sua vita anche professionale. Recentemente come molti sanno la sua storia con Stefano De Martino è naufragata e a quanto pare i – numerosi – tradimenti di lui avrebbero giocato un ruolo fondamentale nella rottura tra i due.

Così Belen ha attraversato un periodo molto difficile e solo negli ultimi tempi il peggio sembra essere passato grazie ad Elio Lorenzoni. L’imprenditore è entrato nella vita della conduttrice al momento giusto, restituendole quella serenità e quella pace che sembravano perdute. Tanto che si parla di già di un figlio e di matrimonio. Tuttavia le novità non sono finite qui. Belen ha lasciato sia la conduzione de Le Iene che la sua partecipazione a Tu sì que vales e ora sembra pronta per nuove avventure.

L’incontro di Belen con Mara Venier e il famoso regista

Durante la sua ultima intervista a Domenica In Belen Rodriguez ha rivelato di aver sofferto di depressione negli ultimi mesi. Questa estate, in effetti, in tanti si erano accorti della sua eccessiva magrezza: “Non dormivo più, ho perso tantissimo peso e sono arrivata a 47 kg – ha spiegato – Ora sono fuori, ho vinto e sono più tosta che mai”. Al suo fianco c’è anche zia Mara con la quale ha un ottimo rapporto di amicizia anche lontano dalle telecamere.

Forse non tutti sanno che Belen Rodriguez e Mara Venier si conoscono da tantissimi anni, come confermato dalla stessa conduttrice di Domenica In: “Ti ho conosciuta ai tempi dell’Isola dei Famosi e ti ho sempre difesa di fronte a tutti”. Le due sono state anche recentemente a cena in compagnia di Elio Lorenzoni e di un altro uomo, un famoso regista. Stiamo parlando di Ferzan Özpetek.

A mostrarlo è stata la stessa Mara Venier che è solita condividere sui social scatti della sua vita di tutti i giorni. In realtà alla cena c’erano diverse persone, tra queste anche il famoso regista Ferzan Özpetek e allora sono subito partite le voci. Che Belen stia pensando ad un futuro nel mondo del cinema? Perché no, d’altra parte il fisico e il carattere per un’avventura del genere non le mancherebbero. Per ora si tratta solo di supposizioni da parte dei fan, ma chi può dirlo…

